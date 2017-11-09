Боржникам за «комуналку» почали нараховувати пеню





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За даними Державної служби статистики, українці заборгували за комуналку 50 мільярдів гривень. І тепер, окрім самого боргу, доведеться платити ще й пеню. До того ж послуги можуть бути обмежені або припинені, якщо споживачі не сплатять борг протягом 30 днів після офіційного попередження. Штрафи мали з'явитися ще в червні минулого року. Проте уряд відклав їх запровадження.



Пеня визначається законом в розмірі 0,01% за один день прострочення від суми заборгованості. Якщо борг за комунальні послуги становить 5000 гривень - 1 день прострочення коштує 50 копійок. Місяць - 15 гривень, 3 місяці - 45 гривень. Пеня не може бути більшою від самої суми заборгованості. Її можна не платити, якщо затримується заробітна плата або ж субсидія.



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Пеню нараховуватимуть за новими договорами, які від сьогодні споживачі мають укласти з постачальниками послуг. Це дає мешканцям вибір, з якою компанією їх підписувати.



Договір із постачальником послуг від імені усіх мешканців може укласти ОСББ або ж сусіди разом можуть підписати один колективний договір. Також власник квартири може окремо укласти індивідуальний договір.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 травня почали нараховувати пеню за несвоєчасну оплату комунальних послуг.Повідомляє Суспільне Волинь За даними Державної служби статистики, українці заборгували за комуналку 50 мільярдів гривень. І тепер, окрім самого боргу, доведеться платити ще й пеню. До того ж послуги можуть бути обмежені або припинені, якщо споживачі не сплатять борг протягом 30 днів після офіційного попередження. Штрафи мали з'явитися ще в червні минулого року. Проте уряд відклав їх запровадження.Пеня визначається законом в розмірі 0,01% за один день прострочення від суми заборгованості. Якщо борг за комунальні послуги становить 5000 гривень - 1 день прострочення коштує 50 копійок. Місяць - 15 гривень, 3 місяці - 45 гривень. Пеня не може бути більшою від самої суми заборгованості. Її можна не платити, якщо затримується заробітна плата або ж субсидія.Пеню нараховуватимуть за новими договорами, які від сьогодні споживачі мають укласти з постачальниками послуг. Це дає мешканцям вибір, з якою компанією їх підписувати.Договір із постачальником послуг від імені усіх мешканців може укласти ОСББ або ж сусіди разом можуть підписати один колективний договір. Також власник квартири може окремо укласти індивідуальний договір.

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