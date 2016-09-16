У Волинській ОДА закрили дисциплінарне провадження щодо посадовця

Миколи Томчука закрили



Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.



У документі йдеться про те, що в діях начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації не виявили дисциплінарний проступок.



Відтак, ініційоване головою ОДА Олександром Савченком дисциплінарне провадження закрили.



Нагадаємо, Миколу Томчука призначили на посаду у 2016-му році.



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