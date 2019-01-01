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Сплюндрували півполя: як на Волині проходить масштабний фестиваль тюльпанів

Сплюндрували півполя: як на Волині проходить масштабний фестиваль тюльпанів
На фестивалі тюльпанів «Волинська Голландія», який розпочався 30 квітня і триватиме до 4 травня, спіймали людей, які виривали оберемки квітів.

Про це у коментарі Першому розповіла директорка з виробництва «ЛіліЛайну» Тетяна Пашковська.

«Вчора впіймали сім’ю, яка йшла з цілими оберемками квітів. Ще й сказали працівникам: «Минулого року ми теж рвали і цього так само». Хоча і на квитках написано, і всюди на полі стоять таблички про те, що виривання квітів заборонено. Тюльпани ми у них конфіскували, але штрафувати вже не стали – пожаліли. Далі будемо таки штрафувати. Інакше як з цим боротись?», - розповіла Тетяна Пашковська.

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«Загалом відвідувачі вже вирвали і поламали багато квітів. Сплюндрували півполя – поробили цілі ложа серед рядів тюльпанів», - додала вона.

Зазначимо, на сторінці «ЛіліЛайну» у Facebook опублікували інформацію про те, що за вирвані квіти передбачається штраф – 500 гривень.

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Теги: тюльпани, фестиваль, Волинська Голландія
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Коментарі 2
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О-то натура така - жаліти! Так ніколи лад не наведемо в Україні! Штрафувати і по саме не хочу, щоб іншим приклад був!!!
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Таке хамидло хіба можна пускати на поле? Оце наш менталітет, а ще хочемо бути європейцями. Прикро..
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