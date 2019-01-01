Сплюндрували півполя: як на Волині проходить масштабний фестиваль тюльпанів





Про це у коментарі Тетяна Пашковська.



«Вчора впіймали сім’ю, яка йшла з цілими оберемками квітів. Ще й сказали працівникам: «Минулого року ми теж рвали і цього так само». Хоча і на квитках написано, і всюди на полі стоять таблички про те, що виривання квітів заборонено. Тюльпани ми у них конфіскували, але штрафувати вже не стали – пожаліли. Далі будемо таки штрафувати. Інакше як з цим боротись?», - розповіла Тетяна Пашковська.



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«Загалом відвідувачі вже вирвали і поламали багато квітів. Сплюндрували півполя – поробили цілі ложа серед рядів тюльпанів», - додала вона.



Зазначимо, на сторінці «ЛіліЛайну» у Facebook опублікували інформацію про те, що за вирвані квіти передбачається штраф – 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі тюльпанів «Волинська Голландія», який розпочався 30 квітня і триватиме до 4 травня, спіймали людей, які виривали оберемки квітів.Про це у коментарі Першому розповіла директорка з виробництва «ЛіліЛайну»«Вчора впіймали сім’ю, яка йшла з цілими оберемками квітів. Ще й сказали працівникам: «Минулого року ми теж рвали і цього так само». Хоча і на квитках написано, і всюди на полі стоять таблички про те, що виривання квітів заборонено. Тюльпани ми у них конфіскували, але штрафувати вже не стали – пожаліли. Далі будемо таки штрафувати. Інакше як з цим боротись?», - розповіла Тетяна Пашковська.«Загалом відвідувачі вже вирвали і поламали багато квітів. Сплюндрували півполя – поробили цілі ложа серед рядів тюльпанів», - додала вона.Зазначимо, на сторінці «ЛіліЛайну» у Facebook опублікували інформацію про те, що за вирвані квіти передбачається штраф – 500 гривень.

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