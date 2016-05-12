Виховання по-російськи: завідувачка дитсадка змусила дитину цілувати землю. ВІДЕО

У російському Краснодарі завідувачка дитсадка поставила вихованця на коліна і примусила цілувати землю.Так вона покарала 5-річного хлопчика на очах в інших дітей, - ідеться в сюжеті ТСН.Причиною такого стало те, що він нібито сказав, що ненавидить російську землю і росіян. Завідувачка штовхнула дитину на землю зі словами: "Цілуй, тварюко"."На коліна, покидьку, і землю цілувати! Цілуй землю, тварюко! Ти росіянин, ти виріс на російській землі! Де наше моральне виховання, якщо дитина каже, що ненавидить росіян і Росію", - пояснила педагог.