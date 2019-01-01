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Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій їде на Волинь

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій їде на Волинь
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідає Зимненський монастир.

Про це інформує ВолиньUA.

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Візит Онуфрія запланований на 3 травня. Митрополит відвідає Успенський собор Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря та очолить божественну літургію, яка розпочнеться о 8:30.

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Теги: церква, релігія, Онуфрій
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Коментарі 3
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Весна....онуфрія на монахинь потягнуло :))) московітському окупаційному антиукраїнському патріархату не місце в Україні!
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Кому що, а курці просо. А волинянці спер..токсикоз.
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По твоїй логіці через тиждень буде єпі.. Єпіфан у вояків агітувати за чоловічу любов як заповідав степан б
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