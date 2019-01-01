Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій їде на Волинь
Сьогодні, 13:52
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідає Зимненський монастир.
Про це інформує ВолиньUA.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Килим із квітів та цілування рук: як у Луцьку зустріли Онуфрія. ФОТОРЕПОРТАЖ
Візит Онуфрія запланований на 3 травня. Митрополит відвідає Успенський собор Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря та очолить божественну літургію, яка розпочнеться о 8:30.
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Про це інформує ВолиньUA.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Килим із квітів та цілування рук: як у Луцьку зустріли Онуфрія. ФОТОРЕПОРТАЖ
Візит Онуфрія запланований на 3 травня. Митрополит відвідає Успенський собор Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря та очолить божественну літургію, яка розпочнеться о 8:30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Весна....онуфрія на монахинь потягнуло :))) московітському окупаційному антиукраїнському патріархату не місце в Україні!
Кому що, а курці просо. А волинянці спер..токсикоз.
По твоїй логіці через тиждень буде єпі.. Єпіфан у вояків агітувати за чоловічу любов як заповідав степан б
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