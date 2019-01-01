Дратівливість і слабкість: українців попереджають про можливе погіршення самопочуття через погоду
Сьогодні, 09:36
Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 4 по 7 травня будуть субкомфортні погодні умови.
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 4 по 7 травня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - повідомили синоптики.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 4 по 7 травня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - повідомили синоптики.
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