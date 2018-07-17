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У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО

У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО
У селі Брідки Старовижівського району невідомі поперекидали дорожні знаки.

Про це у спільноті "Старовижівщина" повідомив Сергій Чабан.

За його словами, інцидент стався в ніч із 4 на 5 травня.

"Якщо хтось має якусь інформацію, повідомте будь-ласка поліцію за телефоном 102", - просить волинянин.
У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО
У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО
У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО

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Теги: дорожні знаки, Брідки
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