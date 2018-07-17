У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО





Про це у спільноті "Старовижівщина" повідомив Сергій Чабан.



За його словами, інцидент стався в ніч із 4 на 5 травня.



"Якщо хтось має якусь інформацію, повідомте будь-ласка поліцію за телефоном 102", - просить волинянин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Брідки Старовижівського району невідомі поперекидали дорожні знаки.Про це у спільноті "Старовижівщина" повідомивЗа його словами, інцидент стався в ніч із 4 на 5 травня."Якщо хтось має якусь інформацію, повідомте будь-ласка поліцію за телефоном 102", - просить волинянин.

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