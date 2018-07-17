У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО
Сьогодні, 12:47
У селі Брідки Старовижівського району невідомі поперекидали дорожні знаки.
Про це у спільноті "Старовижівщина" повідомив Сергій Чабан.
За його словами, інцидент стався в ніч із 4 на 5 травня.
"Якщо хтось має якусь інформацію, повідомте будь-ласка поліцію за телефоном 102", - просить волинянин.
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Про це у спільноті "Старовижівщина" повідомив Сергій Чабан.
За його словами, інцидент стався в ніч із 4 на 5 травня.
"Якщо хтось має якусь інформацію, повідомте будь-ласка поліцію за телефоном 102", - просить волинянин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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