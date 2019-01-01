Ми ж не даруємо дорогим людям штучні квіти, – волинський священик про традицію на проводи
Сьогодні, 13:22
Архімандрит Константин Марченко з Волині розповів, чи варто нести на могили штучні квіти.
Про це пише Конкурент.
За словами священика, церква однозначно ставиться негативно до цього.
"Адже, якщо ми по-справжньому шануємо і любимо тих, хто відійшов від нас з цього земного життя, то ми не зможемо нести на їхні могили сміття. А штучні поліетиленові вироби і є тим сміттям. Не є проблемою виділити час для того, аби наводити лад на могилі не один раз перед Великоднем, а протягом року. І посадити там живі квіти. Ми ж не даруємо тим, кого любимо, штучних букетів. А тут кажемо, що скорбимо, та все одно закидаємо могили сміттям", – коментує священик.
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Про це пише Конкурент.
За словами священика, церква однозначно ставиться негативно до цього.
"Адже, якщо ми по-справжньому шануємо і любимо тих, хто відійшов від нас з цього земного життя, то ми не зможемо нести на їхні могили сміття. А штучні поліетиленові вироби і є тим сміттям. Не є проблемою виділити час для того, аби наводити лад на могилі не один раз перед Великоднем, а протягом року. І посадити там живі квіти. Ми ж не даруємо тим, кого любимо, штучних букетів. А тут кажемо, що скорбимо, та все одно закидаємо могили сміттям", – коментує священик.
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