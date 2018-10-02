У Луцьку банда з чоловіків та жінок побила і пограбувала іноземця

У ніч на 6 травня екіпажі патрульних у Луцьку отримали повідомлення про розбій з вулиці Конякіна.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Громадянин іноземної держави повідомив, що кілька осіб іншої національності нанесли йому тілесні ушкодження, відібрали гаманець, де було кілька тисяч гривень, та мобільний телефон.Через певний час сім осіб, які підходили по орієнтуванню, виявив екіпаж роти тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.Заявника привезли на місце події, на перехрестя вулиці Винниченка з проспектом Василя Мойсея, де той упізнав зловмисників.Трьох жінок і чотирьох чоловіків доставили до відділку поліції. В однієї з затриманих, 28-річної громадянки, виявили мобільний телефон, який упізнав потерпілий.Також заявник підтвердив, що тілесних ушкоджень йому завдали затримані чоловіки.Усіх їх передали слідчому для проведення подальших дій.Заявник висловив подяку роті ТОР за оперативну та професійну роботу.