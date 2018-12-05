91-річний пенсіонер металевою кочергою вбив товариша по чарці
Сьогодні, 14:11
91-річний прикарпатець металевою кочергою смертельно травмував товариша.
Так, 4 травня на лінію "102" надійшло повідомлення від мешканця Тисменицького району, що він у будинку сусіда виявив мертвим 61-річного батька, - пише ГУНП у Івано-Франківській області.
На місці правоохоронці виявили у потерпілого численні рвані рани голови і тулуба. Як з'ясували правоохоронці, що під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт: 91-річний власник будинку схопив металеву кочергу та наніс численні удари товаришу.
Чоловіка затримали в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). За такі дії пенсіонеру загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.
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Так, 4 травня на лінію "102" надійшло повідомлення від мешканця Тисменицького району, що він у будинку сусіда виявив мертвим 61-річного батька, - пише ГУНП у Івано-Франківській області.
На місці правоохоронці виявили у потерпілого численні рвані рани голови і тулуба. Як з'ясували правоохоронці, що під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт: 91-річний власник будинку схопив металеву кочергу та наніс численні удари товаришу.
Чоловіка затримали в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). За такі дії пенсіонеру загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.
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