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91-річний пенсіонер металевою кочергою вбив товариша по чарці

91-річний пенсіонер металевою кочергою вбив товариша по чарці
91-річний прикарпатець металевою кочергою смертельно травмував товариша.

Так, 4 травня на лінію "102" надійшло повідомлення від мешканця Тисменицького району, що він у будинку сусіда виявив мертвим 61-річного батька, - пише ГУНП у Івано-Франківській області.

На місці правоохоронці виявили у потерпілого численні рвані рани голови і тулуба. Як з'ясували правоохоронці, що під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт: 91-річний власник будинку схопив металеву кочергу та наніс численні удари товаришу.

Чоловіка затримали в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). За такі дії пенсіонеру загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.






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Теги: вбивство, чоловік, пенсіонер
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