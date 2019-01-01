вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків

Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків
Мешканці 19 дев'ятиповерхівок мікрорайону ЛПЗ об'єдналися у спільній боротьбі проти наркотиків.

Зокрема, люди зініціювали та організували публічну лекцію на тему наркотиків, зокрема, що стосується реклами на стінах та у під'їздах, як розпізнати закладчиків та про наслідки вживання наркотиків. Про це у спільноті "Наш Луцьк" написала Наталія Гуркіна.

"Якщо Ви думаєте, що Вашого двору це не стосується, то помиляєтеся.
Якщо вважаєте, що цієї проблеми довкола Вас немає, то це ілюзія.

Якби у нашому дворі на дверях не написали лінки на рекламу наркотиків, то сьогодні ми і далі б жили з думкою, що цієї проблеми у нашому дворі немає. Але.. виявилося, що це проблема цілого міста.

ЛПЗ ініціювало першу в місті публічну лекцію дільничного мікрорайону. Ми, представники 19 дев'ятиповерхівок, даємо цією ініціативою всім бажаючим знання. Хочете - беріть. Не хочете - не кажіть потім що ви не знали про те, що коїться довкола Вас", - йдеться в дописі.

Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків

Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків

Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, закладка, лекція, ЛПЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків
Сьогодні, 08:27
Щоб зберегти дороги на Волині закликають відновити річкове судноплавство. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків
Сьогодні, 07:32
За три місяці волиняни сплатили за комунальні послуги майже мільярд гривень
Сьогодні, 06:31
Найбільш затребувані професії в Україні: на кого вчитись, аби мати роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 05:42
Схожі новини
В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 мільйон гривень. ФОТО. ВІДЕО В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 мільйон гривень. ФОТО. ВІДЕО
16 березень, 06:11
Волинянин намагався підкинути наркотики на територію виправної колонії Волинянин намагався підкинути наркотики на територію виправної колонії
06 травень, 17:03
Через два тижні у Луцьку перестане їздити маршрутка №4 Через два тижні у Луцьку перестане їздити маршрутка №4
03 травень, 22:19
На Волині викрили і спіймали наркоторговця На Волині викрили і спіймали наркоторговця
03 травень, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 7 травня
Сьогодні, 09:00
 0
«Волинь» перемогла «Колос» та піднялась на другу сходинку Першої Ліги
Сьогодні, 08:35
 0
З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків
Сьогодні, 08:27
 0
Щоб зберегти дороги на Волині закликають відновити річкове судноплавство. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
 0
Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8