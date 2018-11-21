«Волинь» перемогла «Колос» та піднялась на другу сходинку Першої Ліги





Про це повідомили у прес-службі



У матчі проти «Колоса» на першому плані для обох команд був результат. А за дощової погоди це ще й вилилося у невелику кількість гольових моментів. У гостей Володимир Лисенко пробив вище воріт з перспективного штрафного, а у нашої команди стандартне положення завершилося небезпечною подачею Дениса Кожанова, після якої трохи дістав головою до м’яча Міха Горопевшек.



Гол «Волині» став дещо несподіваним – після прострілу Олександра Климця «кулястий» відскочив до Кожанова, який двічі пробивав по воротах, і після другого з них м’яч зрикошетив у ноги Ігорю Карпенку, який з близької дистанції розстріляв ворота Антона Яшкова. Офсайду, як показав телеповтор, дійсно не було – у гостей на лінії затримався Андрій Сахневич, тож арбітр вказав на центр поля – 1:0. А команди так і не спромоглися змінити рахунок до перерви.



Невеликі спалахи активності у команд були уже в середині другого тайму. В епіцентрі подій у карній зоні «Волині» двічі опинявся Лисенко, однак його удари після флангових подач були або неточними, а один із них прилетів у руки Богдану Когуту. Не вдалося забити й Климцю, який увійшов у карну зону, однак ударом влучив у Максима Максименка.



Вирішальною в матчі стала 78-ма хвилина. Гольову контратаку «Волині» почали гравці, що вийшли на заміну – Дмитро Козьбан вдало вступив у боротьбу в центрі поля і переадресував м’яч Олексію Зінкевичу. Той у свою чергу, обігравши захисника, віддав на Климця, який прострілив на дальню стійку – а там уже чатував Кожанов, який відправив у сітку свій 13-й гол у сезоні – 2:0! Гості кинулися рятувати матч і створили кілька моментів. Зокрема, Лисенко сильним ударом влучив у Горопевшека, а Денис Костишин з льоту не влучив у ворота.



На 89-й хвилині гравці «Колоса» таки досягли свого – у них пройшла подача з правого флангу, Джемаль Кизилатеш головою підняв над нашим штрафним майданчиком «свічку», а Лисенко, можливо, з порушенням правил, виграв боротьбу у Когута та ударом через себе з близької відстані скоротив відставання у рахунку – 2:1. Утім, відігратися у гостей можливостей та часу вже не було.



Фінальний свисток зафіксував мінімальний успіх «Волині», яка піднялася на другу сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футбольний клуб «Волинь» на домашньому стадіоні переміг ФК «Колос» із рахунком 2:1.Про це повідомили у прес-службі ФК «Волинь» У матчі проти «Колоса» на першому плані для обох команд був результат. А за дощової погоди це ще й вилилося у невелику кількість гольових моментів. У гостейпробив вище воріт з перспективного штрафного, а у нашої команди стандартне положення завершилося небезпечною подачею, після якої трохи дістав головою до м’ячаГол «Волині» став дещо несподіваним – після прострілу«кулястий» відскочив до Кожанова, який двічі пробивав по воротах, і після другого з них м’яч зрикошетив у ноги, який з близької дистанції розстріляв ворота. Офсайду, як показав телеповтор, дійсно не було – у гостей на лінії затримався, тож арбітр вказав на центр поля – 1:0. А команди так і не спромоглися змінити рахунок до перерви.Невеликі спалахи активності у команд були уже в середині другого тайму. В епіцентрі подій у карній зоні «Волині» двічі опинявся Лисенко, однак його удари після флангових подач були або неточними, а один із них прилетів у руки. Не вдалося забити й Климцю, який увійшов у карну зону, однак ударом влучив уВирішальною в матчі стала 78-ма хвилина. Гольову контратаку «Волині» почали гравці, що вийшли на заміну –вдало вступив у боротьбу в центрі поля і переадресував м’яч. Той у свою чергу, обігравши захисника, віддав на Климця, який прострілив на дальню стійку – а там уже чатував Кожанов, який відправив у сітку свій 13-й гол у сезоні – 2:0! Гості кинулися рятувати матч і створили кілька моментів. Зокрема, Лисенко сильним ударом влучив у Горопевшека, аз льоту не влучив у ворота.На 89-й хвилині гравці «Колоса» таки досягли свого – у них пройшла подача з правого флангу,головою підняв над нашим штрафним майданчиком «свічку», а Лисенко, можливо, з порушенням правил, виграв боротьбу у Когута та ударом через себе з близької відстані скоротив відставання у рахунку – 2:1. Утім, відігратися у гостей можливостей та часу вже не було.Фінальний свисток зафіксував мінімальний успіх «Волині», яка піднялася на другу сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію