У чергах на кордоні з Польщею – 460 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00

Республіка Польща: “Устилуг” – 90, “Угринів” –60, “Рава-Руська” – 90, “Грушів” –50, “Смільниця” – 30, “Шегині” –90, “Краковець” – 50.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 7 травня стоять 460 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00Республіка Польща: “Устилуг” – 90, “Угринів” –60, “Рава-Руська” – 90, “Грушів” –50, “Смільниця” – 30, “Шегині” –90, “Краковець” – 50.

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