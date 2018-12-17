За добу волинські медики виїхали на 380 викликів

За 6 травня у Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 463 звернення та здійснили 380 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант прийняв та проаналізував 112 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 114 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 5 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Любешівському р-ні до села Діброва;- Шацькому р-ні до села Смоляри- Світязькі;- Маневицькому р-ні до села Заріччя та Вовчицьк;- Старовижівському р-ні до села Рокита.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому та здійснили 2 виїзди з приводу ДТП.