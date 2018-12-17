За добу волинські медики виїхали на 380 викликів
Сьогодні, 09:28
За 6 травня у Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 463 звернення та здійснили 380 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 112 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 114 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 5 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Любешівському р-ні до села Діброва;
- Шацькому р-ні до села Смоляри- Світязькі;
- Маневицькому р-ні до села Заріччя та Вовчицьк;
- Старовижівському р-ні до села Рокита.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому та здійснили 2 виїзди з приводу ДТП.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 112 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 114 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 5 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Любешівському р-ні до села Діброва;
- Шацькому р-ні до села Смоляри- Світязькі;
- Маневицькому р-ні до села Заріччя та Вовчицьк;
- Старовижівському р-ні до села Рокита.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому та здійснили 2 виїзди з приводу ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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