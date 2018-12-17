вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За добу волинські медики виїхали на 380 викликів

За добу волинські медики виїхали на 380 викликів
За 6 травня у Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 463 звернення та здійснили 380 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікар-консультант прийняв та проаналізував 112 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 114 осіб.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 5 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- Любешівському р-ні до села Діброва;
- Шацькому р-ні до села Смоляри- Світязькі;
- Маневицькому р-ні до села Заріччя та Вовчицьк;
- Старовижівському р-ні до села Рокита.

Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому та здійснили 2 виїзди з приводу ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, медик, швидка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитячий день щосереди у «FigliMigli»*
Сьогодні, 09:42
У Луцьку влаштовують масштабний захід для майстрів нігтьової індустрії*
Сьогодні, 09:35
За добу волинські медики виїхали на 380 викликів
Сьогодні, 09:28
У чергах на кордоні з Польщею – 460 автівок
Сьогодні, 09:24
У горах Кавказу загинув український бізнесмен
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку» На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку»
17 грудень, 2018, 10:19
На Волині за минулі три доби медики «швидкої» 6 разів виїжджали на аварії На Волині за минулі три доби медики «швидкої» 6 разів виїжджали на аварії
06 травень, 10:12
За день волинські медики рятували двох людей, що впали з висоти За день волинські медики рятували двох людей, що впали з висоти
03 травень, 10:16
На Волині чоловік заради пустощів викликав «швидку» На Волині чоловік заради пустощів викликав «швидку»
27 квітень, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Сьогодні, 10:42
 0
У місті на Волині на пішоходному переході – аварія
Сьогодні, 10:41
 0
Водій вантажівки, яка впала з туристами у річку на Прикарпатті, був п'яним. ВІДЕО
Сьогодні, 10:36
 0
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Сьогодні, 10:31
 0
На Волині і Рівненщині виявили шкідника, який знищує картоплю
Сьогодні, 10:26
 0
Медіа
відео
1/8