На Волині ліс взяли під відеонагляд: про нові методи боротьби із вогнем





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З допомогою цього обладнання можна завчасно дізнатися та передбачити лісову пожежу. Причому – без виїзду у лісові масиви. Адже зображення подається на екран монітора, встановленого у лісгоспі. Таким чином, у випадку виникнення навіть найменшого загоряння реакція лісівників – що найважливіше – буде вчасною.



На жаль, досі головною причиною його виникнення залишається безвідповідальне ставлення громадян.



Варто зазначити, що цієї весни ситуація із





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно на державне підприємство «Прибузьке лісове господарством» (Любомльський р-н) закупили відеокамери та створили лісову пожежну станцію з необхідним відеоспостереженням.Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.З допомогою цього обладнання можна завчасно дізнатися та передбачити лісову пожежу. Причому – без виїзду у лісові масиви. Адже зображення подається на екран монітора, встановленого у лісгоспі. Таким чином, у випадку виникнення навіть найменшого загоряння реакція лісівників – що найважливіше – буде вчасною.На жаль, досі головною причиною його виникнення залишається безвідповідальне ставлення громадян.Варто зазначити, що цієї весни ситуація із підпалами торішньої трави набувала критичних масштабів.

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