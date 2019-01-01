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Поліція шукає зниклу лучанку

Поліція шукає зниклу лучанку
Поліція розшукує пенсіонерку 79-річну жительку Луцька Житінську Валентину Мечиславівну.

Жінка, у вересні 2014 року пішла з дому і на даний час її місце перебування невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваної пенсіонерки Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України.

Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: 0332-24-92-48, 0332-24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».



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Теги: розшук, поліція
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