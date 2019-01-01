Поліція шукає зниклу лучанку
Сьогодні, 16:38
Поліція розшукує пенсіонерку 79-річну жительку Луцька Житінську Валентину Мечиславівну.
Жінка, у вересні 2014 року пішла з дому і на даний час її місце перебування невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваної пенсіонерки Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України.
Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: 0332-24-92-48, 0332-24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».
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Жінка, у вересні 2014 року пішла з дому і на даний час її місце перебування невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваної пенсіонерки Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України.
Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: 0332-24-92-48, 0332-24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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