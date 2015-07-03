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На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО
У рамках гастрольного туру по Волині у вівторок, 7 травня, відбувся перший концерт Центру військово-музичного мистецтва повітряних сил ЗСУ у смт. Локачі.

Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного військового комісаріату.

Пісні і танці у виконанні артистів творчого колективу викликали шквал емоцій. Справжнім сюрпризом став виступ фіналістки шоу «Голос.Діти-3» Тетяни Олексієнко.

Окрім того, у середу, 8 травня, відбудеться концерт творчого колективу у Луцьку, який розпочнеться о 13.00 на Театральному майдані (за несприятливих погодних умов – у будинку культури міста Луцька), а о 18.00 артисти виступлять на Центральній площі м.Рожище.

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО

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Теги: ЗСУ, артисти, концерт, оркестр, Тетяна Олексієнко
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