На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО
Сьогодні, 04:41
У рамках гастрольного туру по Волині у вівторок, 7 травня, відбувся перший концерт Центру військово-музичного мистецтва повітряних сил ЗСУ у смт. Локачі.
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного військового комісаріату.
Пісні і танці у виконанні артистів творчого колективу викликали шквал емоцій. Справжнім сюрпризом став виступ фіналістки шоу «Голос.Діти-3» Тетяни Олексієнко.
Окрім того, у середу, 8 травня, відбудеться концерт творчого колективу у Луцьку, який розпочнеться о 13.00 на Театральному майдані (за несприятливих погодних умов – у будинку культури міста Луцька), а о 18.00 артисти виступлять на Центральній площі м.Рожище.
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Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного військового комісаріату.
Пісні і танці у виконанні артистів творчого колективу викликали шквал емоцій. Справжнім сюрпризом став виступ фіналістки шоу «Голос.Діти-3» Тетяни Олексієнко.
Окрім того, у середу, 8 травня, відбудеться концерт творчого колективу у Луцьку, який розпочнеться о 13.00 на Театральному майдані (за несприятливих погодних умов – у будинку культури міста Луцька), а о 18.00 артисти виступлять на Центральній площі м.Рожище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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