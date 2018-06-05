У Луцьку на зупинці біля лікарні раптово помер чоловік





Інцидент трапився 9 травня на проспекті Грушевського, 20, повідомила в коментарі Інформаційному агентству Ольга Бузулук.



Бригада швидкої медичної допомоги отримала повідомлення, що людині погано. Прибувши, виявили особу без свідомості, після низки реанімаційних дій лікарі констатувати смерть чоловіка 1965 року народження.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Також повідомили родичів.

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