У Луцьку на зупинці біля лікарні раптово помер чоловік
Сьогодні, 10:26
У Луцьку на зупинці біля обласної лікарні раптово померла людина.
Інцидент трапився 9 травня на проспекті Грушевського, 20, повідомила в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.
Бригада швидкої медичної допомоги отримала повідомлення, що людині погано. Прибувши, виявили особу без свідомості, після низки реанімаційних дій лікарі констатувати смерть чоловіка 1965 року народження.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Також повідомили родичів.
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Інцидент трапився 9 травня на проспекті Грушевського, 20, повідомила в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.
Бригада швидкої медичної допомоги отримала повідомлення, що людині погано. Прибувши, виявили особу без свідомості, після низки реанімаційних дій лікарі констатувати смерть чоловіка 1965 року народження.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Також повідомили родичів.
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