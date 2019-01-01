Родина вже продала всю нерухомість: лучанин потребує термінової операції на серці

Андрія Коробко.



Про це у Альона Коробко.



"Вже багато років мій хресний батько Andriy Korobko бореться за своє здоров’я (постійна гіпертонічна хвороба з дуже високим ризиком), та останній рік це переросло у боротьбу за життя.



Я точно знаю наскільки це добра та хороша людина, що він допомагав всім кому міг, а тепер допомога потрібна йому. Родина вичерпала всі свої матеріальні ресурси, продана вся нерухомість яку можна було продати. Тепер ми змушені просити про допомогу ззовні.



За цей рік він переніс надскладну та дороговартісну операцію на лівій нирці у Львові(нефролітотрипсія). Подальший контроль та клінічні дослідження виявили багато супутніх важких діагнозів( цукровий діабет 2 типу, і повторно утворений коралоподібний конкремент 2ст. у оперованій лівій нирці).



Після передінфарктного стану, трьох гіпертонічних кризів ускладнених нестабільною стенокардією та постійним підвищеним артеріального тиску (250-140) був госпіталізований та направлений в кардіохірургію.



У ВОКЛ діагностували тяжкий стан ІХС (Ішемічна хвороба серця), гіпертонія 3ст, стабільна стенокардія фк III., ССР – 4 (серцево судинний ризик), гіпертензивне серце, СН I(серцева недостатність).



Терміново була проведена операція (селективна коронарографія з виявленням сегментарних стенозів в середній третині ПМША) на судинах серця, одразу після діагностики. Остаточний і найскладніший діагноз – Гіпертрофічна кардіоміопатія(з збільшенням товщини стінки шлуночка в рази) потребує якнайшвидшого оперативного втручання.



Вартість цієї операції на даний момент не підйомна для родини (вартість коливається в залежності від місця проведення операції, якості коронарних стентів, яких потрібно три та часу реабілітації).



Зараз стан Андрія стабілізують як можуть, та попереджають про нагальну потребу в цій операції, а можливо і в подальших. Ми всі просимо про допомогу і сподіваємось врятувати рідну людину, опору нашої родини", - йдеться в дописі.



Реквізити для допомоги (карти Приватбанку):



Коробко Андрій Ярославович

5221 1922 0000 2639



Коробко Катерина Миколаївна(дружина)

5363 5427 2004 4941





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