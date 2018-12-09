Лучанка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з середньовічного бою
Сьогодні, 05:22
Учасниця лицарського клубу "Айна Бера" лучанка Каріна Дикса увійшла до Національної збірної України та візьме участь у Чемпіонаті світу з Середньовічного бою IMCF 2019.
Про це на своїй сторінці у facebook написав керівник "Айна Бера" Сергій Ващук.
"Ще одна наша талановита одноклубниця Каріна Дикса, буде представляти наше місто у жіночій номінації 3*3. Якщо хтось вважає, що жіночі номінації менш динамічні і не такі захоплюючі, то поспішу вас розчарувати, ці дівчатка не заставлять вас сумувати.
Все буде Україна, бо #ЛуцькМістоЛицарів", - йдеться в дописі.
Цього року Чемпіонат Світу IMCF вперше відбуватиметься в Україні. До збірної України входить більше 50 лицарів, серед яких і 8 лучан.
Участь у цьогорічних змаганняз візмуть команди з 29 країн. Чемпіонат буде проходити 16-19 травня у Парку Київська Русь (Київ).
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Про це на своїй сторінці у facebook написав керівник "Айна Бера" Сергій Ващук.
"Ще одна наша талановита одноклубниця Каріна Дикса, буде представляти наше місто у жіночій номінації 3*3. Якщо хтось вважає, що жіночі номінації менш динамічні і не такі захоплюючі, то поспішу вас розчарувати, ці дівчатка не заставлять вас сумувати.
Все буде Україна, бо #ЛуцькМістоЛицарів", - йдеться в дописі.
Цього року Чемпіонат Світу IMCF вперше відбуватиметься в Україні. До збірної України входить більше 50 лицарів, серед яких і 8 лучан.
Участь у цьогорічних змаганняз візмуть команди з 29 країн. Чемпіонат буде проходити 16-19 травня у Парку Київська Русь (Київ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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