На Волині жінка автівкою збила 9-річну дівчинку: дитина – в лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася по 16 годині. За кермом автомобіля перебувала 40-річна жителька райцентру Ковель. Поліцейські попередньо встановили, що водій допустила наїзд на 9-річну дитину, котра переходила дорогу на пішохідному переході.



Перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання. Автомобіль правоохоронці вилучили та доставили на арештмайданчик місцевого відділу поліції.



Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 9 травня, на вулиці Грушевського у Ковелі автомобіль Opel Omega здійснив наїзд на дитину. Потерпілу госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 16 годині. За кермом автомобіля перебувала 40-річна жителька райцентру Ковель. Поліцейські попередньо встановили, що водій допустила наїзд на 9-річну дитину, котра переходила дорогу на пішохідному переході.Перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання. Автомобіль правоохоронці вилучили та доставили на арештмайданчик місцевого відділу поліції.Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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