Жінку, яку знайшли непритомною біля Стиру, побив її новий знайомий

У неділю, 5 травня, близько 20 години на березі річки Стир, неподалік Центрального ринку в обласному центрі виявили непритомну жінку. На її тілі були видимі тілесні ушкодження.Оперативники встановили особу потерпілої.. Тепер же в поліції з'ясували, що сталося.Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Турійського району.Правоохоронці з’ясували, що напередодні чоловік познайомився із потерпілою в одному із закладів відпочинку в Луцьку. Згодом між ними виникла суперечка, під час якої підозрюваний побив нову знайому.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.