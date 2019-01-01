Жінку, яку знайшли непритомною біля Стиру, побив її новий знайомий
Сьогодні, 10:39
У неділю, 5 травня, близько 20 години на березі річки Стир, неподалік Центрального ринку в обласному центрі виявили непритомну жінку. На її тілі були видимі тілесні ушкодження.
Оперативники встановили особу потерпілої. Нею виявилась 49-річна жителька Ківерцівського району. Тепер же в поліції з'ясували, що сталося.
Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.
У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Турійського району.
Правоохоронці з’ясували, що напередодні чоловік познайомився із потерпілою в одному із закладів відпочинку в Луцьку. Згодом між ними виникла суперечка, під час якої підозрюваний побив нову знайому.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
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Оперативники встановили особу потерпілої. Нею виявилась 49-річна жителька Ківерцівського району. Тепер же в поліції з'ясували, що сталося.
Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.
У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Турійського району.
Правоохоронці з’ясували, що напередодні чоловік познайомився із потерпілою в одному із закладів відпочинку в Луцьку. Згодом між ними виникла суперечка, під час якої підозрюваний побив нову знайому.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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