На Волині змагатимуться юні авіамоделісти. ФОТО





Вчора,10 травня, відбулось урочисте відкриття. До Ковеля з'їхалися 10 команд з різних куточків Волині та міста Києва. У суботу, 11 травня, змагання юних авіамоделістів розпочнуться о 10.00. Про це повідомляє



Крім того, Ковельська міська станція юних техніків запрошує ковельчан та гостей міста відвідати й міські відкриті змагання учнівської молоді з авіамоделювання та запуску повітряних зміїв, які відбудуться 12 травня на березі річки Турія (лівий берег Турії, за Ковельським відділом поліції). Початок о 10.00.



Директор Ковельської міської станції юних техніків Володимир Токарець каже, що юні ковельські авіамоделісти та й гості дуже сподіваються, що погода не завадить провести цікаві та захоплюючі змагання, до яких діти ретельно готувалися, виготовляючи власноруч моделі літаків та повітряних зміїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі розпочалися обласні відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту, які триватимуть два дні на спортивному майданчику ЗОШ №7.Вчора,10 травня, відбулось урочисте відкриття. До Ковеля з'їхалися 10 команд з різних куточків Волині та міста Києва. У суботу, 11 травня, змагання юних авіамоделістів розпочнуться о 10.00. Про це повідомляє КовельPost Крім того, Ковельська міська станція юних техніків запрошує ковельчан та гостей міста відвідати й міські відкриті змагання учнівської молоді з авіамоделювання та запуску повітряних зміїв, які відбудуться 12 травня на березі річки Турія (лівий берег Турії, за Ковельським відділом поліції). Початок о 10.00.Директор Ковельської міської станції юних техніківкаже, що юні ковельські авіамоделісти та й гості дуже сподіваються, що погода не завадить провести цікаві та захоплюючі змагання, до яких діти ретельно готувалися, виготовляючи власноруч моделі літаків та повітряних зміїв.

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