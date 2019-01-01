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На Волині змагатимуться юні авіамоделісти. ФОТО

На Волині змагатимуться юні авіамоделісти. ФОТО
У Ковелі розпочалися обласні відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту, які триватимуть два дні на спортивному майданчику ЗОШ №7.

Вчора,10 травня, відбулось урочисте відкриття. До Ковеля з'їхалися 10 команд з різних куточків Волині та міста Києва. У суботу, 11 травня, змагання юних авіамоделістів розпочнуться о 10.00. Про це повідомляє КовельPost.

Крім того, Ковельська міська станція юних техніків запрошує ковельчан та гостей міста відвідати й міські відкриті змагання учнівської молоді з авіамоделювання та запуску повітряних зміїв, які відбудуться 12 травня на березі річки Турія (лівий берег Турії, за Ковельським відділом поліції). Початок о 10.00.

Директор Ковельської міської станції юних техніків Володимир Токарець каже, що юні ковельські авіамоделісти та й гості дуже сподіваються, що погода не завадить провести цікаві та захоплюючі змагання, до яких діти ретельно готувалися, виготовляючи власноруч моделі літаків та повітряних зміїв.


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Теги: Ковель, змагання, авіамоделювання, літак, повітряний змій
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