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На Волині з церкви викрали старовинні ікони

На Волині з церкви викрали старовинні ікони
У селі Шклинь Горохівського району невідомі обікрали церкву.

Про це повідомляє UA:Волинь.

Інцидент трапився у ніч з 10 на 11 травня.

Інформацію підтвердила старший інспектор сектору комунікації головного управління нацполіції в області Анна Павловська.

«Сьогодні вранці до Горохівського відділу поліцію надійшло повідомлення про те, що із хрраму села Шклинь цього ж району викрадено ікони», – повідомила інспектор.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що зловмисники проникли у храм шляхом пошкодження вікна та викрали звідти три ікони.

«За попередніми даними, викрадені ікони історико-культурної цінності не становлять.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину», – зазначила Анна Павловська.


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Теги: церква, Волинь, крадіжка, ікона
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