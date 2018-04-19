На Волині з церкви викрали старовинні ікони





Про це повідомляє



Інцидент трапився у ніч з 10 на 11 травня.



Інформацію підтвердила старший інспектор сектору комунікації головного управління нацполіції в області Анна Павловська.



«Сьогодні вранці до Горохівського відділу поліцію надійшло повідомлення про те, що із хрраму села Шклинь цього ж району викрадено ікони», – повідомила інспектор.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що зловмисники проникли у храм шляхом пошкодження вікна та викрали звідти три ікони.



«За попередніми даними, викрадені ікони історико-культурної цінності не становлять.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину», – зазначила Анна Павловська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шклинь Горохівського району невідомі обікрали церкву.Про це повідомляє UA:Волинь Інцидент трапився у ніч з 10 на 11 травня.Інформацію підтвердила старший інспектор сектору комунікації головного управління нацполіції в області«Сьогодні вранці до Горохівського відділу поліцію надійшло повідомлення про те, що із хрраму села Шклинь цього ж району викрадено ікони», – повідомила інспектор.На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що зловмисники проникли у храм шляхом пошкодження вікна та викрали звідти три ікони.«За попередніми даними, викрадені ікони історико-культурної цінності не становлять.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину», – зазначила Анна Павловська.

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