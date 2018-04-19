На Волині з церкви викрали старовинні ікони
Сьогодні, 16:51
У селі Шклинь Горохівського району невідомі обікрали церкву.
Про це повідомляє UA:Волинь.
Інцидент трапився у ніч з 10 на 11 травня.
Інформацію підтвердила старший інспектор сектору комунікації головного управління нацполіції в області Анна Павловська.
«Сьогодні вранці до Горохівського відділу поліцію надійшло повідомлення про те, що із хрраму села Шклинь цього ж району викрадено ікони», – повідомила інспектор.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що зловмисники проникли у храм шляхом пошкодження вікна та викрали звідти три ікони.
«За попередніми даними, викрадені ікони історико-культурної цінності не становлять.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину», – зазначила Анна Павловська.
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Про це повідомляє UA:Волинь.
Інцидент трапився у ніч з 10 на 11 травня.
Інформацію підтвердила старший інспектор сектору комунікації головного управління нацполіції в області Анна Павловська.
«Сьогодні вранці до Горохівського відділу поліцію надійшло повідомлення про те, що із хрраму села Шклинь цього ж району викрадено ікони», – повідомила інспектор.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що зловмисники проникли у храм шляхом пошкодження вікна та викрали звідти три ікони.
«За попередніми даними, викрадені ікони історико-культурної цінності не становлять.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину», – зазначила Анна Павловська.
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