У Луцьку до Дня матері влаштували фестиваль родинної єдності. ФОТО





У заході взяли участь понад тисячу дітей разом зі своїми батьками та педагогами. Такий освітній хакатон «Фестиваль родинної єдності» на базі Луцького НВК №9 відбувся вперше, - пише



Учні і батьки проводили оригінальні майстер-класи. Учні демонстрували свої таланти. 20 класів початкової ланки школи проводили майстер-класи із гончарства, ліплення, виготовлення ляльок-мотанок, виробів із тіста, паперу тощо.



Учасники фестивалю мали можливість подивитися видовищне шоу мильних бульбашок, послухати пісні та подивитися виступи талановитих дітей школи. Діти розмальовували фарбами футболки, проводили хімічні досліди, розмальовували обличчя, були візажистами та перукарями, спробували себе у ролі акторів, виготовляли птахів із сіна, робили татуювання, робили квіти та птахів з ниток.



Під час фестивалю усі охочі могли скуштувати солодощі, яких було дуже багато.



Одночасно на стадіоні проходили показові спортивні змагання із футболу, баскетболу, волейболу та фрізбі.



«Фестиваль родинної єдності ми присвятили саме Дню матері, який усі відзначатимуть у неділю, 12 травня. Взагалі родинне виховання відіграє дуже важливу роль у навчально-виховному процесі. І сьогодні ми показали приклад тієї єдності батьків, дітей і вчителів. Думаю, нам все вдалося. Ми дуже хвилювалися, аби не підвела погода. Кожен клас представляв якусь свою тему. Бо ми зробити так, щоб майстер-класи не повторювалися. Щоб було різноманіття. Думаю, усі лишилися задоволені», – розповіла директор з виховної роботи Світлана Торбик.



Каже, що до організації свята залучався також учнівський парламент, кафедра художньо-естетичного спрямування для того, щоб підготувати концертну програму. І це можна навіть назвати загальношкільним святом.



Мама першокласника Богдана Оксана Сіжук розповіла, що 1-Г клас представив майстер-клас «Мир у ваших серцях». Кожна дитина з класу ліпила з глини птаха. Зазначає, що і діти, і батьки дуже задоволені таким заходом.



«Для свого майстер-класу ми обрали патріотичну тематику. Все-таки День сім’ї наближається. А велика сім’я – то і є наша Україна», – зазначила мама Інна Регуліч.



Фестиваль родинної єдності тривав три години.







































































































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 11 травня, на стадіоні Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки відбувся масштабний фестиваль родинної єдності.У заході взяли участь понад тисячу дітей разом зі своїми батьками та педагогами. Такий освітній хакатон «Фестиваль родинної єдності» на базі Луцького НВК №9 відбувся вперше, - пише Конкурент Учні і батьки проводили оригінальні майстер-класи. Учні демонстрували свої таланти. 20 класів початкової ланки школи проводили майстер-класи із гончарства, ліплення, виготовлення ляльок-мотанок, виробів із тіста, паперу тощо.Учасники фестивалю мали можливість подивитися видовищне шоу мильних бульбашок, послухати пісні та подивитися виступи талановитих дітей школи. Діти розмальовували фарбами футболки, проводили хімічні досліди, розмальовували обличчя, були візажистами та перукарями, спробували себе у ролі акторів, виготовляли птахів із сіна, робили татуювання, робили квіти та птахів з ниток.Під час фестивалю усі охочі могли скуштувати солодощі, яких було дуже багато.Одночасно на стадіоні проходили показові спортивні змагання із футболу, баскетболу, волейболу та фрізбі.«Фестиваль родинної єдності ми присвятили саме Дню матері, який усі відзначатимуть у неділю, 12 травня. Взагалі родинне виховання відіграє дуже важливу роль у навчально-виховному процесі. І сьогодні ми показали приклад тієї єдності батьків, дітей і вчителів. Думаю, нам все вдалося. Ми дуже хвилювалися, аби не підвела погода. Кожен клас представляв якусь свою тему. Бо ми зробити так, щоб майстер-класи не повторювалися. Щоб було різноманіття. Думаю, усі лишилися задоволені», – розповіла директор з виховної роботиКаже, що до організації свята залучався також учнівський парламент, кафедра художньо-естетичного спрямування для того, щоб підготувати концертну програму. І це можна навіть назвати загальношкільним святом.Мама першокласника Богдана Оксана Сіжук розповіла, що 1-Г клас представив майстер-клас «Мир у ваших серцях». Кожна дитина з класу ліпила з глини птаха. Зазначає, що і діти, і батьки дуже задоволені таким заходом.«Для свого майстер-класу ми обрали патріотичну тематику. Все-таки День сім’ї наближається. А велика сім’я – то і є наша Україна», – зазначила мама Інна Регуліч.Фестиваль родинної єдності тривав три години.

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