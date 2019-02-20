вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування

У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування
Сьогодні, 11 травня, вперше оскаржувалася постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, винесена за порушення частини 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення та п. 15.9 «и» Правил дорожнього руху, а саме за здійснення зупинки ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території.

Про це у facebook повідомляють муніципали.

Суд виніс ухвалу на користь Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, в якій повністю відмовив у задоволенні позовних вимог щодо скасування постанови.

Згідно рішення виконавчого комітету від 20.02.2019 N 103-1, працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради уповноважено виконувати функції інспекторів з паркування. З 17 квітня 2019 року департамент розпочав повномасштабну роботу з виконання вказаного рішення. На сьогодні інспекторами департаменту винесено більше 500 постанов.

У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування

Повідомляємо, що департаментом муніципальної варти здійснюється контроль за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території м. Луцька для створення сприятливих умов у життєдіяльності городян, забезпечення безпеки дорожнього руху.

У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування

У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, паркування, постанова, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі – конкурс на кращий логотип для міста
Сьогодні, 22:41
У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування
Сьогодні, 22:25
У Луцьку влаштували День Матері для жінок, які втратили синів на сході
Сьогодні, 21:53
У Луцьку завершився чемпіонат міста з кікбоксингу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
Вперше в Україні: на Lutsk Food Fest презентували принципово нові ковбаски*
Сьогодні, 21:08
Схожі новини
За три тижні роботи луцькі інспектори з паркування виписали штрафів на майже 140 тисяч гривень За три тижні роботи луцькі інспектори з паркування виписали штрафів на майже 140 тисяч гривень
10 травень, 08:12
Як луцькі водії реагують на інспекторів з паркування. ВІДЕО Як луцькі водії реагують на інспекторів з паркування. ВІДЕО
17 квітень, 21:36
Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування
17 квітень, 12:55
У Луцьку муніципали покарали «автоандонів». ФОТО У Луцьку муніципали покарали «автоандонів». ФОТО
18 березень, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі – конкурс на кращий логотип для міста
Сьогодні, 22:41
 0
У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування
Сьогодні, 22:25
 0
У Луцьку влаштували День Матері для жінок, які втратили синів на сході
Сьогодні, 21:53
 0
У Луцьку завершився чемпіонат міста з кікбоксингу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
 0
Вперше в Україні: на Lutsk Food Fest презентували принципово нові ковбаски*
Сьогодні, 21:08
 0
Медіа
відео
1/8