У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування





Про це у



Суд виніс ухвалу на користь Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, в якій повністю відмовив у задоволенні позовних вимог щодо скасування постанови.



Згідно рішення виконавчого комітету від 20.02.2019 N 103-1, працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради уповноважено виконувати функції інспекторів з паркування. З 17 квітня 2019 року департамент розпочав повномасштабну роботу з виконання вказаного рішення. На сьогодні інспекторами департаменту винесено більше 500 постанов.





Повідомляємо, що департаментом муніципальної варти здійснюється контроль за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території м. Луцька для створення сприятливих умов у життєдіяльності городян, забезпечення безпеки дорожнього руху.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 11 травня, вперше оскаржувалася постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, винесена за порушення частини 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення та п. 15.9 «и» Правил дорожнього руху, а саме за здійснення зупинки ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території.Про це у facebook повідомляють муніципали.Суд виніс ухвалу на користь Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, в якій повністю відмовив у задоволенні позовних вимог щодо скасування постанови.Згідно рішення виконавчого комітету від 20.02.2019 N 103-1, працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради уповноважено виконувати функції інспекторів з паркування. З 17 квітня 2019 року департамент розпочав повномасштабну роботу з виконання вказаного рішення. На сьогодні інспекторами департаменту винесено більше 500 постанов.Повідомляємо, що департаментом муніципальної варти здійснюється контроль за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території м. Луцька для створення сприятливих умов у життєдіяльності городян, забезпечення безпеки дорожнього руху.

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