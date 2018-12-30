Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів





Згідно



Палац культури міста 11:30 - 19:00



- день європейського кіно



13:00 - 18:00 Парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки



- розважальна програма "Еurofun"

- конкурси

- розваги

- майстерки



18:00 - 22:00



- DJ-парад



Театральний майдан 18:00 - 19:30



- концерт камерної музики



19:30 - 20:00



- музичний флешмоб



20:00 - 21:15



- концерт гурту "Volosy" (Республіка Польща)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч День Європи у Луцьку відзначатимуть 18 травня. Відтак лучан та гостей міста запрошують на святкові заходи.Згідно інформації з сайту Луцької міської ради в місті впродовж 18 травня відбудуться наступні заходи:- день європейського кіно- розважальна програма "Еurofun"- конкурси- розваги- майстерки- DJ-парад- концерт камерної музики- музичний флешмоб- концерт гурту "Volosy" (Республіка Польща)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію