Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів
11 травень, 23:32
Цьогоріч День Європи у Луцьку відзначатимуть 18 травня. Відтак лучан та гостей міста запрошують на святкові заходи.
Згідно інформації з сайту Луцької міської ради в місті впродовж 18 травня відбудуться наступні заходи:
Палац культури міста 11:30 - 19:00
- день європейського кіно
13:00 - 18:00 Парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки
- розважальна програма "Еurofun"
- конкурси
- розваги
- майстерки
18:00 - 22:00
- DJ-парад
Театральний майдан 18:00 - 19:30
- концерт камерної музики
19:30 - 20:00
- музичний флешмоб
20:00 - 21:15
- концерт гурту "Volosy" (Республіка Польща)
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Згідно інформації з сайту Луцької міської ради в місті впродовж 18 травня відбудуться наступні заходи:
Палац культури міста 11:30 - 19:00
- день європейського кіно
13:00 - 18:00 Парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки
- розважальна програма "Еurofun"
- конкурси
- розваги
- майстерки
18:00 - 22:00
- DJ-парад
Театральний майдан 18:00 - 19:30
- концерт камерної музики
19:30 - 20:00
- музичний флешмоб
20:00 - 21:15
- концерт гурту "Volosy" (Республіка Польща)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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