вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів

Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів
Цьогоріч День Європи у Луцьку відзначатимуть 18 травня. Відтак лучан та гостей міста запрошують на святкові заходи.

Згідно інформації з сайту Луцької міської ради в місті впродовж 18 травня відбудуться наступні заходи:

Палац культури міста 11:30 - 19:00

- день європейського кіно

13:00 - 18:00 Парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки

- розважальна програма "Еurofun"
- конкурси
- розваги
- майстерки

18:00 - 22:00

- DJ-парад

Театральний майдан 18:00 - 19:30

- концерт камерної музики

19:30 - 20:00

- музичний флешмоб

20:00 - 21:15

- концерт гурту "Volosy" (Республіка Польща)

Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День Європи, заходи, програма, концерт, розваги, кіно, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів
11 травень, 23:32
У Рожищі – конкурс на кращий логотип для міста
11 травень, 22:41
У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування
11 травень, 22:26
У Луцьку влаштували День Матері для жінок, які втратили синів на сході
11 травень, 21:53
Схожі новини
Легендарний балет «Сухішвілі» феєрично виступив у Луцьку. ФОТО Легендарний балет «Сухішвілі» феєрично виступив у Луцьку. ФОТО
21 лютий, 11:53
Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»* Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*
13 січень, 18:07
У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»* У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*
13 січень, 13:10
«Вар’яти шоу» у «Промені»: з’явився додатковий концерт* «Вар’яти шоу» у «Промені»: з’явився додатковий концерт*
30 грудень, 2018, 13:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів
11 травень, 23:32
 0
У Рожищі – конкурс на кращий логотип для міста
11 травень, 22:41
 0
У луцькому суді вперше оскаржили постанову про порушення правил паркування
11 травень, 22:26
 0
У Луцьку влаштували День Матері для жінок, які втратили синів на сході
11 травень, 21:53
 0
Медіа
відео
1/8