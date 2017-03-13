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«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО

«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО
У Луцьку, в Центральному парку, невідомі зловмисники викинули ковану лавку в канал.

Світлини опублікував голова правління ВОГО «Волинська обласна лікарняна каса» Дмитро Глазунов на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що лавка лежить поблизу дороги від «Бригантини» до Центрального ринку.

«Вандали і генетичне сміття це зробили», – пише лучанин.

Чоловік підкреслив, що єдиний вихід – встановлення системиа відеоспостереження та жорсткі покарання.

«Однак у нас, на жаль, це пробуксовує», – йдеться у дописі.
«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО
«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО

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Теги: скандал, вандали, Луцьк, парк
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Коментарі 1
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це наше сміттє і вандали! Їм все можна.
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