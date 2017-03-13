«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО





Світлини опублікував голова правління ВОГО «Волинська обласна лікарняна каса» Дмитро Глазунов на своїй сторінці у Facebook.



Він зазначив, що лавка лежить поблизу дороги від «Бригантини» до Центрального ринку.



«Вандали і генетичне сміття це зробили», – пише лучанин.



Чоловік підкреслив, що єдиний вихід – встановлення системиа відеоспостереження та жорсткі покарання.



«Однак у нас, на жаль, це пробуксовує», – йдеться у дописі.



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