«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО
Сьогодні, 11:12
У Луцьку, в Центральному парку, невідомі зловмисники викинули ковану лавку в канал.
Світлини опублікував голова правління ВОГО «Волинська обласна лікарняна каса» Дмитро Глазунов на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що лавка лежить поблизу дороги від «Бригантини» до Центрального ринку.
«Вандали і генетичне сміття це зробили», – пише лучанин.
Чоловік підкреслив, що єдиний вихід – встановлення системиа відеоспостереження та жорсткі покарання.
«Однак у нас, на жаль, це пробуксовує», – йдеться у дописі.
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Світлини опублікував голова правління ВОГО «Волинська обласна лікарняна каса» Дмитро Глазунов на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що лавка лежить поблизу дороги від «Бригантини» до Центрального ринку.
«Вандали і генетичне сміття це зробили», – пише лучанин.
Чоловік підкреслив, що єдиний вихід – встановлення системиа відеоспостереження та жорсткі покарання.
«Однак у нас, на жаль, це пробуксовує», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
це наше сміттє і вандали! Їм все можна.
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