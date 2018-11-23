Луцькрада хоче закупити обладнання для дитячих майданчиків
Сьогодні, 18:20
Департамент ЖКГ у Луьцкраді оголосив тендер на закупівлю 45 одиниць ігрового обладнання для дитячих майданчиків.
Очікувана вартість продукції — 1 мільйон гривень, передає Конкурент.
Товар мають доставити до кінця літа. Поки що триває процедура подання пропозицій.
Згідно з тендерною документацією, мова йде про 15 ігрових комплексів, 15 подвійних гойдалок та 15 шведських стінок з рукоходом. Продукція повинна бути сертифікована і мати відповідні гарантії якості. Закінчення приймання тендерних пропозицій — 22 травня.
Сам аукціон запланований на 23 травня.
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Очікувана вартість продукції — 1 мільйон гривень, передає Конкурент.
Товар мають доставити до кінця літа. Поки що триває процедура подання пропозицій.
Згідно з тендерною документацією, мова йде про 15 ігрових комплексів, 15 подвійних гойдалок та 15 шведських стінок з рукоходом. Продукція повинна бути сертифікована і мати відповідні гарантії якості. Закінчення приймання тендерних пропозицій — 22 травня.
Сам аукціон запланований на 23 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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