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Луцькрада хоче закупити обладнання для дитячих майданчиків

Луцькрада хоче закупити обладнання для дитячих майданчиків
Департамент ЖКГ у Луьцкраді оголосив тендер на закупівлю 45 одиниць ігрового обладнання для дитячих майданчиків.

Очікувана вартість продукції — 1 мільйон гривень, передає Конкурент.

Товар мають доставити до кінця літа. Поки що триває процедура подання пропозицій.

Згідно з тендерною документацією, мова йде про 15 ігрових комплексів, 15 подвійних гойдалок та 15 шведських стінок з рукоходом. Продукція повинна бути сертифікована і мати відповідні гарантії якості. Закінчення приймання тендерних пропозицій — 22 травня.

Сам аукціон запланований на 23 травня.

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Теги: аукціон, Луцьк, майданчик
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