На фестивалі сім'ї у Луцьку діти ставали в чергу, щоб посидіти у поліцейському авто. ФОТО





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«Нехай краще зараз посидить у поліцейському автомобілі, щоб потім не сидів тут, коли виросте і щось зробить», - ця фраза молодої мами найкраще свідчить про важливість місії, яку сьогодні втілювали інспектори зі зв’язків з громадськістю в парку під час сімейного фестивалю.



Традиційно, службовий автомобіль стояв на найбільш видному місці, і до нього була величезна черга, адже охочих дітлахів посидіти всередині, приміряти бронежилет і кепку, неформально поспілкуватись - було сотні. Дорослі ж з захватом спостерігали за тим, як діти швидко знаходять спільну мову з поліцією, як не бояться і ставлять масу запитань патрульним.



«Свято, наповнене щирими емоціями і незабутніми враженнями, пропагує сімейні цінності, тож ми не стоїмо осторонь. Адже коли дитина змалку знатиме про поліцію, довірятиме патрульним, вона розумітиме і важливість дотримання правил дорожнього руху, і правил особистої безпеки, і порядності та вихованості як в сімейному колі, так і в суспільстві загалом. Потрібно знати і права, і обов’язки, саме до цього ми й закликаємо, про це розповідаємо на численних зустрічах», - розповіла інспекторка Ольга Шмігель.



А Оксана Коба з Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, традиційно, запропонувала охочим виготовити власноруч флікери – світловідбивні елементи в формі зірочок, машинок, дзвоників, сердечок. Тішить, що діти знають про ці предмети навіть краще за дорослих і охоче брались самостійно їх обмальовувати, вирізати та склеювати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори патрульної поліції Волині долучились до LutskFamilyFest, кий відбувся в неділю, 12 травня.Про це повідомляє прес-служба поліції.«Нехай краще зараз посидить у поліцейському автомобілі, щоб потім не сидів тут, коли виросте і щось зробить», - ця фраза молодої мами найкраще свідчить про важливість місії, яку сьогодні втілювали інспектори зі зв’язків з громадськістю в парку під час сімейного фестивалю.Традиційно, службовий автомобіль стояв на найбільш видному місці, і до нього була величезна черга, адже охочих дітлахів посидіти всередині, приміряти бронежилет і кепку, неформально поспілкуватись - було сотні. Дорослі ж з захватом спостерігали за тим, як діти швидко знаходять спільну мову з поліцією, як не бояться і ставлять масу запитань патрульним.«Свято, наповнене щирими емоціями і незабутніми враженнями, пропагує сімейні цінності, тож ми не стоїмо осторонь. Адже коли дитина змалку знатиме про поліцію, довірятиме патрульним, вона розумітиме і важливість дотримання правил дорожнього руху, і правил особистої безпеки, і порядності та вихованості як в сімейному колі, так і в суспільстві загалом. Потрібно знати і права, і обов’язки, саме до цього ми й закликаємо, про це розповідаємо на численних зустрічах», - розповіла інспекторказ Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, традиційно, запропонувала охочим виготовити власноруч флікери – світловідбивні елементи в формі зірочок, машинок, дзвоників, сердечок. Тішить, що діти знають про ці предмети навіть краще за дорослих і охоче брались самостійно їх обмальовувати, вирізати та склеювати.

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