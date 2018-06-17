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На фестивалі сім'ї у Луцьку діти ставали в чергу, щоб посидіти у поліцейському авто. ФОТО

На фестивалі сім'ї у Луцьку діти ставали в чергу, щоб посидіти у поліцейському авто. ФОТО
Інспектори патрульної поліції Волині долучились до LutskFamilyFest, кий відбувся в неділю, 12 травня.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

«Нехай краще зараз посидить у поліцейському автомобілі, щоб потім не сидів тут, коли виросте і щось зробить», - ця фраза молодої мами найкраще свідчить про важливість місії, яку сьогодні втілювали інспектори зі зв’язків з громадськістю в парку під час сімейного фестивалю.

Традиційно, службовий автомобіль стояв на найбільш видному місці, і до нього була величезна черга, адже охочих дітлахів посидіти всередині, приміряти бронежилет і кепку, неформально поспілкуватись - було сотні. Дорослі ж з захватом спостерігали за тим, як діти швидко знаходять спільну мову з поліцією, як не бояться і ставлять масу запитань патрульним.

«Свято, наповнене щирими емоціями і незабутніми враженнями, пропагує сімейні цінності, тож ми не стоїмо осторонь. Адже коли дитина змалку знатиме про поліцію, довірятиме патрульним, вона розумітиме і важливість дотримання правил дорожнього руху, і правил особистої безпеки, і порядності та вихованості як в сімейному колі, так і в суспільстві загалом. Потрібно знати і права, і обов’язки, саме до цього ми й закликаємо, про це розповідаємо на численних зустрічах», - розповіла інспекторка Ольга Шмігель.

А Оксана Коба з Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, традиційно, запропонувала охочим виготовити власноруч флікери – світловідбивні елементи в формі зірочок, машинок, дзвоників, сердечок. Тішить, що діти знають про ці предмети навіть краще за дорослих і охоче брались самостійно їх обмальовувати, вирізати та склеювати.


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Теги: автомобіль, патрульна поліція, діти, фестиваль сім'ї
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