Синоптик розповіла, коли почнеться сонячна погода

Для західних областей висока ймовірність дощів ще залишається, але вже зовсім скоро в Україні буде суха та сонячна погода.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.«Завтра в Україні ще дощі погуляють, погримлять грозами - і все!Ну, 15 травня спробують щось там сказати, але вже так, навздогін, місцями.І з 16 травня у більшості областей України почнеться період сухої сонячної погоди», – пише Наталія.Найближчого тижня висока ймовірність дощів все ж залишається у західних областях. «Плюс – опади можуть періодично «залазити» на Вінниччину та Одещину», – зазначає синоптик.«Температура повітря буде високою, протягом дня +20+25 градусів, лише завтра на Заході похолодає до +13, +19 градусів, а подекуди й до +10, +14 градусів.Холод прийде із сусідньої Польщі», – йдеться у повідомленні.