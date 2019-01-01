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Синоптик розповіла, коли почнеться сонячна погода

Синоптик розповіла, коли почнеться сонячна погода
Для західних областей висока ймовірність дощів ще залишається, але вже зовсім скоро в Україні буде суха та сонячна погода.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«Завтра в Україні ще дощі погуляють, погримлять грозами - і все!
Ну, 15 травня спробують щось там сказати, але вже так, навздогін, місцями.

І з 16 травня у більшості областей України почнеться період сухої сонячної погоди», – пише Наталія.

Найближчого тижня висока ймовірність дощів все ж залишається у західних областях. «Плюс – опади можуть періодично «залазити» на Вінниччину та Одещину», – зазначає синоптик.

«Температура повітря буде високою, протягом дня +20+25 градусів, лише завтра на Заході похолодає до +13, +19 градусів, а подекуди й до +10, +14 градусів.

Холод прийде із сусідньої Польщі», – йдеться у повідомленні.

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Теги: погода, Волинь, прогноз
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