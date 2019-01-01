У Луцьку хочуть перенести і забрати деякі зупинки

У Луцьку пропонують внести зміни до переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень.Про це йдеться у проекті виконкому Луцькради.На виконання розпорядження міського голови для визначення реального стану зупинок громадського транспорту та поліпшення умов пасажирських перевезень робоча група з контролю за благоустроєм зупинок громадського транспорту у Луцьку обстежила зупинки міста.Відповідно до актів обстеження пропонують:- перенесення зупинки на вул. Ветеранів (біля будинку на пр ті Соборності, 13б) до будівлі на пр-ті Соборності, 21а;- суміщення зупинок на вул. Гнідавській, 56 та на вул. Гнідавській, 72 з утворенням зупинки на вул. Гнідавській, 58;- суміщення зупинок навпроти будівлі на вул. Конякіна, 2 та навпроти будівлі на вул. Конякіна, 6 у зупинку навпроти будівлі на вул. Конякіна, 4 (протезний цех);- суміщення зупинок біля будівлі на вул. Конякіна, 6 та біля будівлі на вул. Конякіна, 2 у зупинку біля будівлі на вул. Конякіна, 4 (протезний цех);- перенесення зупинки біля будинку на вул. Корольова, 12 до будинку на вул. Корольова, 8;- перенесення зупинки навпроти будинку на вул. Корольова, 12 до будівлі дитячого садка № 8;- суміщення зупинок на вул. Станіславського, 34 та на вул. Станіславського, 48 у зупинку на вул. Станіславського, 44;- ліквідація зупинок, що знаходяться в межах пішохідної доступності (на відстані 100-600 м).Управління транспорту та зв'язку додатково пропонує: ліквідувати зупинки на вул. Ранковій, біля та навпроти буд. 26; ліквідувати зупинку на вул. Теремнівській, 52, залишивши зупинку на вул. Теремнівській, парна сторона, за поворотом на вул. Підгаєцьку; залишити зупинку на пр ті Волі, 39.