Кава корисна: Супрун розвіяла міфи про улюблений напій

Кава може бути корисною для організму, якщо її вживати правильно.Про переваги та ризики споживання кави на своїй сторінці в cjwмережі Facebook розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я"Різним людям та за різних обставин кава може як бути корисною, так і шкодити. Втім, якщо ви помірно споживаєте каву просто заради задоволення, а не стимуляції мозку, то вона корисна... Кава містить кофеїн та низку поліфенольних сполук та ефірних олій. Фенольні сполуки кави називаються хлоригенові кислоти. Саме вони передусім зумовлюють корисний вплив кави на здоров’я. Вони діють як антиоксиданти — сполуки, що спиняють ланцюги вільнорадикальних процесів. Поліфеноли кави та кофеїн впливають на інші біохімічні процеси і на те, як нейрони спілкуються між собою. У 2016 році каву виключили із переліку потенційно канцерогенних сполук, і внесли до списку речовин з протипухлинною дією. Зараз каву визнають як елемент здорового раціону", - зазначила Супрун.Кава добре впливає на низку процесів в організмі людини: покращує стан вистилки (ендотелію) кровоносних судин і тим самим зменшує ризик атеросклерозу; на 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С, зменшує прояви викликаного алкоголем панкреатиту.У деяких людей, що мають варіант GRIN 2A рецептору глутамату — кава на 18-60% зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона. В людей, які швидко руйнують кофеїн, тобто “кава на них не діє”, кава знижує розвиток серцево-судинних хвороб.Люди, що регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті. Любителі кави рідше хворіють на діабет, а в діабетиків кава стає на заваді утворенню вісцерального жиру (на животі).Також кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг. Але інколи це шкодить здоров’ю.Але кава також може шкодити здоров’ю. Перш за все це повільне знешкодження кофеїну. Якщо кава на вас сильно діє, від неї калатає серце, вам тривожно, пересихає в роті і пропадає сон — не пийте каву, радить Супрун. Саме вам вона шкідлива.Друге - залежність від кави."Інколи ми потрапляємо у пастку: мало сну і треба зосередитися, тож п’ємо багато кави, яка з рештою перестає діяти. В цій ситуації шкідлива не сама кава, а хронічний брак сну", - зазначила Супрун.Також кава шкодить, якщо її поєднують зі смаколиками та/або молоком.Непомітне споживання солодощів, часто процесованих, тривалого зберігання, з вмістом трансжирів і без будь-яких корисних речовин, як-то клітковина чи вітаміни — шкодить здоров’ю. Молоко не є абсолютним злом. Воно шкодить передусім людям із непереносимістю лактози, тобто нездатністю розщеплювати цукор молока.Як висновок Супрун радить запивати каву водою, пити без цукру і смаколиків чи молока.