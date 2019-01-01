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Вакарчук заявив про створення партії, з якою піде на парламентські вибори

Вакарчук заявив про створення партії, з якою піде на парламентські вибори
Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив про створення своєї партії «Голос».

Про це пише УНН.

«Я поведу партію Голос на парламентські вибори», - заявив Вакарчук.

Наразі партія лише реєструється в Мін'юсті, тож фактично ще не створена. Також іще не відомо, хто увійде в партію. Особи, які прийшли сьогодні підтримати Вакарчука на заході, - це члени його команди, і не відомо, чи увійдуть вони до складу нової політсили.

Нагадаємо, Вакарчук вже був депутатом Верховної Ради 6 скликання. Пройшов він до ВР за списком політичної сили "Наша Україна – Народна Самооборона". Нардепом Вакарчук був з 23 листопада 2007 року до 16 грудня 2008 року, коли повноваження його були достроково припиненні на підставі особистої заяви.

За час роботи в парламенті Вакарчук не подав жодного законопроекту, але вніс дві правки до інших законопроектів, а також пропустив більшість засідань парламенту, які відбулись за час його роботи.

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Теги: Вакарчук, партія, парламент
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Коментарі 2
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Вакарчук з цією партією може піти на вибори в 2024році.Які закони може приймати такий депутат,який не знає діючих,в якому разі новостворена партія може брати участь у виборах.
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