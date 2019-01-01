Вакарчук заявив про створення партії, з якою піде на парламентські вибори
Сьогодні, 17:16
Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив про створення своєї партії «Голос».
Про це пише УНН.
«Я поведу партію Голос на парламентські вибори», - заявив Вакарчук.
Наразі партія лише реєструється в Мін'юсті, тож фактично ще не створена. Також іще не відомо, хто увійде в партію. Особи, які прийшли сьогодні підтримати Вакарчука на заході, - це члени його команди, і не відомо, чи увійдуть вони до складу нової політсили.
Нагадаємо, Вакарчук вже був депутатом Верховної Ради 6 скликання. Пройшов він до ВР за списком політичної сили "Наша Україна – Народна Самооборона". Нардепом Вакарчук був з 23 листопада 2007 року до 16 грудня 2008 року, коли повноваження його були достроково припиненні на підставі особистої заяви.
За час роботи в парламенті Вакарчук не подав жодного законопроекту, але вніс дві правки до інших законопроектів, а також пропустив більшість засідань парламенту, які відбулись за час його роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише УНН.
«Я поведу партію Голос на парламентські вибори», - заявив Вакарчук.
Наразі партія лише реєструється в Мін'юсті, тож фактично ще не створена. Також іще не відомо, хто увійде в партію. Особи, які прийшли сьогодні підтримати Вакарчука на заході, - це члени його команди, і не відомо, чи увійдуть вони до складу нової політсили.
Нагадаємо, Вакарчук вже був депутатом Верховної Ради 6 скликання. Пройшов він до ВР за списком політичної сили "Наша Україна – Народна Самооборона". Нардепом Вакарчук був з 23 листопада 2007 року до 16 грудня 2008 року, коли повноваження його були достроково припиненні на підставі особистої заяви.
За час роботи в парламенті Вакарчук не подав жодного законопроекту, але вніс дві правки до інших законопроектів, а також пропустив більшість засідань парламенту, які відбулись за час його роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Вакарчук з цією партією може піти на вибори в 2024році.Які закони може приймати такий депутат,який не знає діючих,в якому разі новостворена партія може брати участь у виборах.
пропускав? допобачення!
Останні новини
Прокуратура Волині має інформацію про інцидент з кинутою на подвір’я депутата гранатою
Сьогодні, 17:29
Вакарчук заявив про створення партії, з якою піде на парламентські вибори
Сьогодні, 17:16
Під Луцьком зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 16:52