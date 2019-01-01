Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній

Епіфаній заявив, що висловлені почесним патріархом Філаретом ультиматуми й звинувачення принижують його як предстоятеля.



Так він заявив в інтерв’ю BBC, пише



«Загалом я не ігнорував його (патріарха Філарета — ред.) думку, я часто з ним спілкувався та спілкуюсь... - я готовий прислухатись до його порад. Але потрібно зрозуміти формат спілкування. Потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами», — розповів він.



Епіфаній додав, що у Філарета досить великий досвід керівництва церквою — понад півстоліття.



«Але я не готовий виконувати певні ультиматуми, бо я законно обраний на Об’єднавчому соборі предстоятель», — сказав Епіфаній й додав, що одноосібно не має права змінювати те, що було прийнято колегіально собором.



«Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і Томосом», — сказав предстоятель ПЦУ.



Водночас він зазначив, що й надалі робитиме усе залежне від нього заради миру та єдності.

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