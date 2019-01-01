вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній

Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Митрополит Київський та всієї України Блаженніший Православної церкви України Епіфаній заявив, що висловлені почесним патріархом Філаретом ультиматуми й звинувачення принижують його як предстоятеля.

Так він заявив в інтерв’ю BBC, пише УНН.

«Загалом я не ігнорував його (патріарха Філарета — ред.) думку, я часто з ним спілкувався та спілкуюсь... - я готовий прислухатись до його порад. Але потрібно зрозуміти формат спілкування. Потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами», — розповів він.

Епіфаній додав, що у Філарета досить великий досвід керівництва церквою — понад півстоліття.

«Але я не готовий виконувати певні ультиматуми, бо я законно обраний на Об’єднавчому соборі предстоятель», — сказав Епіфаній й додав, що одноосібно не має права змінювати те, що було прийнято колегіально собором.

«Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і Томосом», — сказав предстоятель ПЦУ.

Водночас він зазначив, що й надалі робитиме усе залежне від нього заради миру та єдності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Епіфаній, Філарет, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:02
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Сьогодні, 14:41
На Волині прогнозують сильні зливи: як поводитись під час грози
Сьогодні, 14:26
Волинських освітян і науковців відзначать преміями. СПИСОК
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
Владика Михаїл розповів, чи подаватиме свою кандидатуру на вибори предстоятеля ПЦУ Владика Михаїл розповів, чи подаватиме свою кандидатуру на вибори предстоятеля ПЦУ
Сьогодні, 11:06
«У Філарета свій бюджет, у Епіфанія свій», – владика Михаїл «У Філарета свій бюджет, у Епіфанія свій», – владика Михаїл
Сьогодні, 10:02
Владика Михаїл розповів про стосунки з Філаретом та статус Київського Патріархату Владика Михаїл розповів про стосунки з Філаретом та статус Київського Патріархату
15 травень, 15:00
«Хто як хоче, так і цілується», – Михаїл про те, чому не поцілував руку предстоятелю ПЦУ «Хто як хоче, так і цілується», – Михаїл про те, чому не поцілував руку предстоятелю ПЦУ
15 травень, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Сьогодні, 15:10
 0
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:02
 0
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
 0
Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Сьогодні, 14:41
 0
На Волині прогнозують сильні зливи: як поводитись під час грози
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8