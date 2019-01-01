На Волині напали на бригаду «швидкої»

У Нововолинську бригада швидкої допомоги виїхала на виклик. Натомість двоє п'яних, як ніч, волинян атакували медиків та їхній автомобіль.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Зазначають, що інцидент трапився 16 травня.В центральну оперативну диспетчерську поступило звернення з приводу «п’яний, погіршення стану» у м. Нововолинськ.По приїзді бригади, викликаючий разом з п’яним товаришем накинулися з кулаками на працівників Нововолинської бригади ЕМД, вимагаючи вколоти їм такі ліки, щоб можна було би продовжити пиятику.Фельдшер разом з водієм замкнулися в автомобілі та викликали наряд поліції. Особи хотіли проникнути в салон автомобіля, почали гамселити по вікнах та дверцятах санітарного транспорту, погрожували фізичною розправою. Автомобіль з місця виклику рушити не зміг, оскільки нападники «лягали» під колеса.Працівниками поліції, які прибули оперативно, був складений протокол з приводу нападу вказаних осіб на бригаду ЕМД.Навіть в присутності працівників поліції нападники продовжували вести себе агресивно та висловлювались нецензурною лайкою.На щастя, працівники екстреної служби постраждали лише морально, автомобіль залишився неушкодженим.«Бригада екстреної була задіяна майже годину, обслуговуючи неправдивий та небезпечний для їхнього життя виклик. А можливо в той час комусь дійсно потрібна була допомога!» – йдеться у дописі.