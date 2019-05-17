Повідомили, як буде проходити інавгурація Зеленського

Володимир Зеленський.



Українське законодавство детально описує цю процедуру, розповідає



Зокрема, чинний сьогодні порядок парламент ухвалив ще у 2004 році.



Відкриватиме засідання Ради, як і завжди, її голова Андрій Парубій, а транслювати подію має «Суспільне» на власних та всіх інших загальнонаціональних телеканалах.



Спершу у залі парламенту виконується державний гімн, і лише після цього спікер повідомляє про гостей інавгурації та надає слово голові Центральної виборчої комісії.



Цю посаду нині обіймає Тетяна Сліпачук, і саме вона оголосить результати виборів, на яких Зеленський здобув перемогу.



Наступним виступає голова Конституційного суду, який має підтвердити, що новий президент виконав усі вимоги закону, і нічого не перешкоджає йому скласти присягу.



Якби інавгурація відбулась всього на тиждень раніше, до присяги Зеленського приводив би Станіслав Шевчук. Однак 14 травня колеги звільнили його нібито через істотні дисциплінарні порушення. Попри чутки, що таким чином може бути зірвана інавгурація, того ж дня суд обрав нового очільника – Наталю Шапталу.



Саме вона має запросити Зеленського до трибуни Верховної Ради та вручити йому текст присяги.



Обіцянку служити українському народу новообраний президент має оголошувати, поклавши руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє.



Законодавство дослівно визначає, що саме має вперше сказати Зеленський на новій посаді. Цю присягу, підписану новим президентом, потім віддадуть голові Ради:



«Я, Зеленський Володимир Олександрович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».



Після складення присяги Зеленський вступає на пост, про що повідомить керівниця Конституційного суду. Вона ж вручить новому главі держави символи влади: булаву, гербову печатку і знак.





Очільниця Центрвиборчкому передасть переможцю виборів посвідчення президента.



Тепер йому залишиться проголосити з трибуни парламенту інавгураційну промову й очікувати завершення засідання вже у президентському кріслі, поряд із яким розташовано прапор, або штандарт, глави держави.



Після того, як спікер Верховної Ради закриє засідання і знову прозвучить державний гімн, екс-шоумен Зеленський вийде з парламентської зали вже як президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому складе присягу новообраний президентУкраїнське законодавство детально описує цю процедуру, розповідає Українська правда Зокрема, чинний сьогодні порядок парламент ухвалив ще у 2004 році.Відкриватиме засідання Ради, як і завжди, її голова, а транслювати подію має «Суспільне» на власних та всіх інших загальнонаціональних телеканалах.Спершу у залі парламенту виконується державний гімн, і лише після цього спікер повідомляє про гостей інавгурації та надає слово голові Центральної виборчої комісії.Цю посаду нині обіймає, і саме вона оголосить результати виборів, на яких Зеленський здобув перемогу.Наступним виступає голова Конституційного суду, який має підтвердити, що новий президент виконав усі вимоги закону, і нічого не перешкоджає йому скласти присягу.Якби інавгурація відбулась всього на тиждень раніше, до присяги Зеленського приводив би. Однак 14 травня колеги звільнили його нібито через істотні дисциплінарні порушення. Попри чутки, що таким чином може бути зірвана інавгурація, того ж дня суд обрав нового очільника –Саме вона має запросити Зеленського до трибуни Верховної Ради та вручити йому текст присяги.Обіцянку служити українському народу новообраний президент має оголошувати, поклавши руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє.Законодавство дослівно визначає, що саме має вперше сказати Зеленський на новій посаді. Цю присягу, підписану новим президентом, потім віддадуть голові Ради:«Я, Зеленський Володимир Олександрович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».Після складення присяги Зеленський вступає на пост, про що повідомить керівниця Конституційного суду. Вона ж вручить новому главі держави символи влади: булаву, гербову печатку і знак.Очільниця Центрвиборчкому передасть переможцю виборів посвідчення президента.Тепер йому залишиться проголосити з трибуни парламенту інавгураційну промову й очікувати завершення засідання вже у президентському кріслі, поряд із яким розташовано прапор, або штандарт, глави держави.Після того, як спікер Верховної Ради закриє засідання і знову прозвучить державний гімн, екс-шоумен Зеленський вийде з парламентської зали вже як президент.

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