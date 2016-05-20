Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою





У результаті нападу загинули 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади, ще близько 30 отримали поранення, - повідомляє



Щороку у травні до Волновахи приїжджають рідні розстріляних волинських військових, луцькі посадовці. У місті влаштовують турнір пам’яті загиблих. Цьогоріч 5-й ювілейний турнір триватиме два дні – 18 та 19 травня. У Волноваху традиційно прибула делегація з Волині.



Зустрічали гостей – з концертом та подарунками. Матерям, дружинам та сестрам загиблих перед початком матчу подарували м’ячі з підписами гравців збірної України.



Турнір розпочався на шкільному стадіоні. Усього в змаганнях бере участь 8 команд. Стикові матчі між ними триватимуть обіду 19 травня.







На 19 травня також заплановано мітинг-реквієм, панахиду та покладання квітів на місці розстрілу бійців 51-ї ОМБр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 травня – трагічний день в історії України. У 2014 цього дня відбувся бій під Волновахою — напад сепаратистів на підрозділ Збройних сил України.У результаті нападу загинули 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади, ще близько 30 отримали поранення, - повідомляє 12 канал Щороку у травні до Волновахи приїжджають рідні розстріляних волинських військових, луцькі посадовці. У місті влаштовують турнір пам’яті загиблих. Цьогоріч 5-й ювілейний турнір триватиме два дні – 18 та 19 травня. У Волноваху традиційно прибула делегація з Волині.Зустрічали гостей – з концертом та подарунками. Матерям, дружинам та сестрам загиблих перед початком матчу подарували м’ячі з підписами гравців збірної України.Турнір розпочався на шкільному стадіоні. Усього в змаганнях бере участь 8 команд. Стикові матчі між ними триватимуть обіду 19 травня.На 19 травня також заплановано мітинг-реквієм, панахиду та покладання квітів на місці розстрілу бійців 51-ї ОМБр.

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