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Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою

Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою
22 травня – трагічний день в історії України. У 2014 цього дня відбувся бій під Волновахою — напад сепаратистів на підрозділ Збройних сил України.

У результаті нападу загинули 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади, ще близько 30 отримали поранення, - повідомляє 12 канал.

Щороку у травні до Волновахи приїжджають рідні розстріляних волинських військових, луцькі посадовці. У місті влаштовують турнір пам’яті загиблих. Цьогоріч 5-й ювілейний турнір триватиме два дні – 18 та 19 травня. У Волноваху традиційно прибула делегація з Волині.

Зустрічали гостей – з концертом та подарунками. Матерям, дружинам та сестрам загиблих перед початком матчу подарували м’ячі з підписами гравців збірної України.

Турнір розпочався на шкільному стадіоні. Усього в змаганнях бере участь 8 команд. Стикові матчі між ними триватимуть обіду 19 травня.

Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою
Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою
Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою
Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою
Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою


На 19 травня також заплановано мітинг-реквієм, панахиду та покладання квітів на місці розстрілу бійців 51-ї ОМБр.

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Теги: Волноваха, вшанування, військові, загиблі
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