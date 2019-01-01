На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина





Про це



«Вчора, 19 травня, близько 10 вечора на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції «Брусіно» автомобіль Infiniti в якому знаходилися мешканці Донецька, виїхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок аварії 42-річний водій та 40-річна пасажирка загинули на місці. Їх дітей, 10-річну дівчинку та 5-річного хлопчика було доставлено до лікарні. Сьогодні вранці від отриманих травм останній помер», —

За життя іншої дитини борються медики.



За попередніми даними автомобіль виїхав в кювет та перекинувся.



Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією: ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).



Проводиться досудове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 травня на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції «Брусіно» у ДТП загинула родина з 5-річною дитиною.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.«Вчора, 19 травня, близько 10 вечора на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції «Брусіно» автомобіль Infiniti в якому знаходилися мешканці Донецька, виїхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок аварії 42-річний водій та 40-річна пасажирка загинули на місці. Їх дітей, 10-річну дівчинку та 5-річного хлопчика було доставлено до лікарні. Сьогодні вранці від отриманих травм останній помер», —За життя іншої дитини борються медики.За попередніми даними автомобіль виїхав в кювет та перекинувся.Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією: ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).Проводиться досудове розслідування.

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