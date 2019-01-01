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На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина

На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина
19 травня на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції «Брусіно» у ДТП загинула родина з 5-річною дитиною.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

«Вчора, 19 травня, близько 10 вечора на автодорозі Добропілля-Лиман поблизу станції «Брусіно» автомобіль Infiniti в якому знаходилися мешканці Донецька, виїхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок аварії 42-річний водій та 40-річна пасажирка загинули на місці. Їх дітей, 10-річну дівчинку та 5-річного хлопчика було доставлено до лікарні. Сьогодні вранці від отриманих травм останній помер», —
За життя іншої дитини борються медики.

За попередніми даними автомобіль виїхав в кювет та перекинувся.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією: ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Проводиться досудове розслідування.
На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина
На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина
На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина
На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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