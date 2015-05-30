вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу «ПортCity» відбудеться «Велодень-2019». ФОТО. ВІДЕО

Поблизу «ПортCity» відбудеться «Велодень-2019». ФОТО. ВІДЕО
Вже традиційно ТРЦ ПортCity кличе усіх любителів активного відпочинку
на Велодень-2019.

Захід відбудеться 26 травня 2019 року біля ТРЦ.

Збір учасників розпочнеться з 09:00 години.

Об 11:00 годині стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста.
Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з
перегонами, розвагами та подарунками.

А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.

Поблизу «ПортCity» відбудеться «Велодень-2019». ФОТО. ВІДЕО
Поблизу «ПортCity» відбудеться «Велодень-2019». ФОТО. ВІДЕО
Поблизу «ПортCity» відбудеться «Велодень-2019». ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Велодень, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу «ПортCity» відбудеться «Велодень-2019». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО
Сьогодні, 13:14
На Волині автомобіль влетів у будинок: деталі
Сьогодні, 12:56
До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто
Сьогодні, 12:50
На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
У Луцьку сотні велосипедистів зібрались на велопробіг. ФОТО У Луцьку сотні велосипедистів зібрались на велопробіг. ФОТО
30 травень, 2015, 11:39
У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО
Сьогодні, 13:14
Лучанка Яна Беломоіна виборола «бронзу» на етапі Кубка світу з маунтинбайку Лучанка Яна Беломоіна виборола «бронзу» на етапі Кубка світу з маунтинбайку
Сьогодні, 11:39
Фестиваль «Мокрі носики» біля луцького «Променя»: як безпритульним пухнастикам шукали дім. ФОТО Фестиваль «Мокрі носики» біля луцького «Променя»: як безпритульним пухнастикам шукали дім. ФОТО
Сьогодні, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу «ПортCity» відбудеться «Велодень-2019». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку горіла арт-інсталяція. ФОТО
Сьогодні, 13:14
 0
На Волині автомобіль влетів у будинок: деталі
Сьогодні, 12:56
 0
До двору волинського депутата вдерся озброєний чоловік, який намагався викрасти авто
Сьогодні, 12:50
 0
На Донеччині в аварії загинуло троє людей, серед них – дитина
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8