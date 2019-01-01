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Купальний сезон у Ковелі: де і коли дозволятимуть побольбатися у воді

Купальний сезон у Ковелі: де і коли дозволятимуть побольбатися у воді
Купальний сезон на міському пляжі у Ковелі розпочнеться 1 червня і триватиме до 1 вересня.

Про це повідомляє видання КовельPost.

Місцем організованого літнього відпочинку населення на водних об’єктах міста є міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулиці Незалежності та на вулиці Сагайдачного (75 м від мосту на вулиці Незалежності та 150 м від мосту на вулиці Сагайдачного).

Купатися дозволятимуть з 9.00 до 21.00. Саме у цей час за безпеку ковельчан відповідатиме п'ятеро рятувальників.

Як повідомляє начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, до відкриття літнього сезону відпочинку населення на воді проведуть навчання матросів-рятувальників в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області, водолази обстежать дно акваторії пляжу, комунальні служби впорядкують територію. У місцях, заборонених для купання, встановлять необхідні щити з написами «Купатися заборонено!», а небезпечні місця на акваторії, буями з написом «Небезпечно!».

Громадський порядок забезпечуватимуть працівники Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області. Місця масового відпочинку людей на водних об’єктах патрулюватимуть поліцейські. Ковельський міськрайонний відділ обласного лабораторного центру МОЗ України проводитиме систематичний лабораторний контроль якості річкової води та піску пляжу.

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Теги: Ковель, купальний сезон
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