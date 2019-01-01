Купальний сезон у Ковелі: де і коли дозволятимуть побольбатися у воді





Про це повідомляє видання



Місцем організованого літнього відпочинку населення на водних об’єктах міста є міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулиці Незалежності та на вулиці Сагайдачного (75 м від мосту на вулиці Незалежності та 150 м від мосту на вулиці Сагайдачного).



Купатися дозволятимуть з 9.00 до 21.00. Саме у цей час за безпеку ковельчан відповідатиме п'ятеро рятувальників.



Як повідомляє начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, до відкриття літнього сезону відпочинку населення на воді проведуть навчання матросів-рятувальників в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області, водолази обстежать дно акваторії пляжу, комунальні служби впорядкують територію. У місцях, заборонених для купання, встановлять необхідні щити з написами «Купатися заборонено!», а небезпечні місця на акваторії, буями з написом «Небезпечно!».



Громадський порядок забезпечуватимуть працівники Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області. Місця масового відпочинку людей на водних об’єктах патрулюватимуть поліцейські. Ковельський міськрайонний відділ обласного лабораторного центру МОЗ України проводитиме систематичний лабораторний контроль якості річкової води та піску пляжу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Купальний сезон на міському пляжі у Ковелі розпочнеться 1 червня і триватиме до 1 вересня.Про це повідомляє видання КовельPost Місцем організованого літнього відпочинку населення на водних об’єктах міста є міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулиці Незалежності та на вулиці Сагайдачного (75 м від мосту на вулиці Незалежності та 150 м від мосту на вулиці Сагайдачного).Купатися дозволятимуть з 9.00 до 21.00. Саме у цей час за безпеку ковельчан відповідатиме п'ятеро рятувальників.Як повідомляє начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому, до відкриття літнього сезону відпочинку населення на воді проведуть навчання матросів-рятувальників в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області, водолази обстежать дно акваторії пляжу, комунальні служби впорядкують територію. У місцях, заборонених для купання, встановлять необхідні щити з написами «Купатися заборонено!», а небезпечні місця на акваторії, буями з написом «Небезпечно!».Громадський порядок забезпечуватимуть працівники Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області. Місця масового відпочинку людей на водних об’єктах патрулюватимуть поліцейські. Ковельський міськрайонний відділ обласного лабораторного центру МОЗ України проводитиме систематичний лабораторний контроль якості річкової води та піску пляжу.

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