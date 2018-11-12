Декілька ночей в частині Луцька будуть перебої з водою





Про це повідомляє комунальне підприємство «Луцькводоканал».



Зокрема, буде знижений тиск води на правобережній частині Луцька від річки Стир.



Пониження тиску води відбуватиметься в нічну пору – із 24:00 год. до 05:30 години у ніч на 22, 23 і 24 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з ремонтними роботами на каналізаційно-насосній станції №5, що на вулиці Карпенка-Карого, буде знижений тиск води у помешканнях частини Луцька.Про це повідомляє комунальне підприємство «Луцькводоканал».Зокрема, буде знижений тиск води на правобережній частині Луцька від річки Стир.Пониження тиску води відбуватиметься в нічну пору – із 24:00 год. до 05:30 години у ніч на 22, 23 і 24 травня.

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