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Декілька ночей в частині Луцька будуть перебої з водою

Декілька ночей в частині Луцька будуть перебої з водою
У зв’язку з ремонтними роботами на каналізаційно-насосній станції №5, що на вулиці Карпенка-Карого, буде знижений тиск води у помешканнях частини Луцька.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Луцькводоканал».

Зокрема, буде знижений тиск води на правобережній частині Луцька від річки Стир.

Пониження тиску води відбуватиметься в нічну пору – із 24:00 год. до 05:30 години у ніч на 22, 23 і 24 травня.


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Теги: Луцькводоканал, пониження тиску, водопостачання, ремонт
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Коментарі 1
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Вони вже за..бали з своїм тиском, вже більше трьох місяців по вул. Гущанська немає нормального тиску, а подекуди взагалі води немає!!!!
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