Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем





Про це



21 травня близько 22 години у поліцію надійшов виклик від перехожих, що на проспекті Перемоги знаходиться п'яна дитина. На місце викликали і «швидку».



13-річна дівчина розповіла, що напилася разом з подругою: купили горілку та слабоалкогольний напій. «Швидка» доставила дівчину до медзакладу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 13-річна дівчинка отруїлась алкоголем. Медики доставили дитину до лікарні.Про це 12 каналу розповіли у прес-службі патрульної поліції Волині.21 травня близько 22 години у поліцію надійшов виклик від перехожих, що на проспекті Перемоги знаходиться п'яна дитина. На місце викликали і «швидку».13-річна дівчина розповіла, що напилася разом з подругою: купили горілку та слабоалкогольний напій. «Швидка» доставила дівчину до медзакладу.

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