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Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем

Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем
У Луцьку 13-річна дівчинка отруїлась алкоголем. Медики доставили дитину до лікарні.

Про це 12 каналу розповіли у прес-службі патрульної поліції Волині.

21 травня близько 22 години у поліцію надійшов виклик від перехожих, що на проспекті Перемоги знаходиться п'яна дитина. На місце викликали і «швидку».

13-річна дівчина розповіла, що напилася разом з подругою: купили горілку та слабоалкогольний напій. «Швидка» доставила дівчину до медзакладу.
Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем
Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем
Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем

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Теги: алкоголь, дитина, Луцьк
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Коментарі 1
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А де ж подруга в цей час була, що перехожі помітили дитя? Ось такі тепер дітки(
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