Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем
Сьогодні, 10:26
У Луцьку 13-річна дівчинка отруїлась алкоголем. Медики доставили дитину до лікарні.
Про це 12 каналу розповіли у прес-службі патрульної поліції Волині.
21 травня близько 22 години у поліцію надійшов виклик від перехожих, що на проспекті Перемоги знаходиться п'яна дитина. На місце викликали і «швидку».
13-річна дівчина розповіла, що напилася разом з подругою: купили горілку та слабоалкогольний напій. «Швидка» доставила дівчину до медзакладу.
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Про це 12 каналу розповіли у прес-службі патрульної поліції Волині.
21 травня близько 22 години у поліцію надійшов виклик від перехожих, що на проспекті Перемоги знаходиться п'яна дитина. На місце викликали і «швидку».
13-річна дівчина розповіла, що напилася разом з подругою: купили горілку та слабоалкогольний напій. «Швидка» доставила дівчину до медзакладу.
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Коментарі 1
А де ж подруга в цей час була, що перехожі помітили дитя? Ось такі тепер дітки(
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