Волинянин представлятиме Зеленського в уряді

призначив уродженця Волиніпредставником Президента в Кабінеті міністрів України.Відповідний указ № 314/2019 був опублікований на сайті Президента сьогодні, 22 травня.Герус представлятиме Зеленського у відносинах з урядом і забезпечуватиме постійний зв'язок.Андрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).