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Волинянин представлятиме Зеленського в уряді

Волинянин представлятиме Зеленського в уряді
Володимир Зеленський призначив уродженця Волині Андрія Геруса представником Президента в Кабінеті міністрів України.

Відповідний указ № 314/2019 був опублікований на сайті Президента сьогодні, 22 травня.

Герус представлятиме Зеленського у відносинах з урядом і забезпечуватиме постійний зв'язок.

Андрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.

Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).

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Теги: Андрій Герус, Кабмін, Володимир Зеленський, Волинь
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