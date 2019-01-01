Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла





Про це повідомляє



“В Україні, крім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с”, — йдеться у повідомленні.



Температура вночі 10-15°; вдень 21-26°, на півдні країни до 28°, в західних областях 17-22°.



Нагадаємо, дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні три дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град.

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