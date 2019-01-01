вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла

Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла
Завтра, 23 травня, в Україні мінлива хмарність. У більшості південних областей - короткочасні дощі, грози, на Закарпатті - значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях - подекуди град та шквали.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

“В Україні, крім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с”, — йдеться у повідомленні.

Температура вночі 10-15°; вдень 21-26°, на півдні країни до 28°, в західних областях 17-22°.

Нагадаємо, дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні три дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, синоптики, гроза
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла
Сьогодні, 20:10
Новий Президент: яких змін чекати. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое
Сьогодні, 19:42
Сім'я з Луцька зняла кліп у «Волинській Голландії». ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Волинянин може «сісти» на 3 роки через крадіжку бензопили
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
Синоптики прогнозують спекотне літо зі зливами та градом Синоптики прогнозують спекотне літо зі зливами та градом
20 травень, 20:00
«Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня «Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня
19 травень, 20:00
Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні
17 травень, 12:00
Синоптики попередили про значні дощі на Волині у найближчі дні Синоптики попередили про значні дощі на Волині у найближчі дні
15 травень, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла
Сьогодні, 20:10
 0
Новий Президент: яких змін чекати. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое
Сьогодні, 19:42
 0
Сім'я з Луцька зняла кліп у «Волинській Голландії». ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
 0
Волинянин може «сісти» на 3 роки через крадіжку бензопили
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8