Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла
Сьогодні, 20:10
Завтра, 23 травня, в Україні мінлива хмарність. У більшості південних областей - короткочасні дощі, грози, на Закарпатті - значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях - подекуди град та шквали.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
“В Україні, крім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Температура вночі 10-15°; вдень 21-26°, на півдні країни до 28°, в західних областях 17-22°.
Нагадаємо, дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні три дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
“В Україні, крім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Температура вночі 10-15°; вдень 21-26°, на півдні країни до 28°, в західних областях 17-22°.
Нагадаємо, дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні три дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град.
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