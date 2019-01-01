У Луцьку через ремонт водогону понизять тиск води





Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканалу».



У зв'язку із заміною аварійної ділянки водогону 23 травня з 10:00 до 18:00 год. понизять тиск води в районі вокзалу, центральної і старої частини міста, а також в районі Вишкова і вул. Ківерцівської.



«Перепрошуємо за незручності», – йдеться у повідомленні.

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