У волинському храмі відзначили престольне свято





Про це повідомили у



22 травня 2019 року, у день пам’яті перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, у Свято-Миколаєвському храмі села Жашковичі Іваничівського благочиння відбулось урочисте богослужіння з нагоди храмового свята.



Це перший престольний празник парафії у складі Православної Церкви України, адже парафіяни храму нещодавно прийняли рішення залишити Московський патріархат і приєднатись до Помісної Церкви (ПЦУ).

Божественну Літургію очолив благочинний протоієрей Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель протоієрей Богдан Ковальчук та запрошене духовенство.



На запричасному з проповіддю до присутніх звернувся замісник благочинного протоієрей Андрій Мельничук.



Після заамвонної молитви привітав вірян та настоятеля з храмовим святом благочинний протоієрей Ярослав Мельничук.



По завершенні богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.

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