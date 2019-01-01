У волинському храмі відзначили престольне свято
Сьогодні, 09:09
У Свято-Миколаєвському храмі села Жашковичі Іваничівського благочиння відбувся престольник празник парафії
Про це повідомили у прес-службі Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
22 травня 2019 року, у день пам’яті перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, у Свято-Миколаєвському храмі села Жашковичі Іваничівського благочиння відбулось урочисте богослужіння з нагоди храмового свята.
Це перший престольний празник парафії у складі Православної Церкви України, адже парафіяни храму нещодавно прийняли рішення залишити Московський патріархат і приєднатись до Помісної Церкви (ПЦУ).
Божественну Літургію очолив благочинний протоієрей Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель протоієрей Богдан Ковальчук та запрошене духовенство.
На запричасному з проповіддю до присутніх звернувся замісник благочинного протоієрей Андрій Мельничук.
Після заамвонної молитви привітав вірян та настоятеля з храмовим святом благочинний протоієрей Ярослав Мельничук.
По завершенні богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.
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Про це повідомили у прес-службі Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
22 травня 2019 року, у день пам’яті перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, у Свято-Миколаєвському храмі села Жашковичі Іваничівського благочиння відбулось урочисте богослужіння з нагоди храмового свята.
Це перший престольний празник парафії у складі Православної Церкви України, адже парафіяни храму нещодавно прийняли рішення залишити Московський патріархат і приєднатись до Помісної Церкви (ПЦУ).
Божественну Літургію очолив благочинний протоієрей Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель протоієрей Богдан Ковальчук та запрошене духовенство.
На запричасному з проповіддю до присутніх звернувся замісник благочинного протоієрей Андрій Мельничук.
Після заамвонної молитви привітав вірян та настоятеля з храмовим святом благочинний протоієрей Ярослав Мельничук.
По завершенні богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.
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Коментарі 1
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