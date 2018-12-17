За добу медики здійснили 383 виїзди на виклики волинян





Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Лікар-консультант прийняв та проаналізував 112 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 151 особу.



Бригади екстреної медичної допомоги вияили 4 випадки гострого коронарного синдрому та здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 1 з приводу кримінального травматизму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 22 травня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 505 звернень та здійснили 383 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант прийняв та проаналізував 112 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 151 особу.Бригади екстреної медичної допомоги вияили 4 випадки гострого коронарного синдрому та здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 1 з приводу кримінального травматизму.

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