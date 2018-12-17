За добу медики здійснили 383 виїзди на виклики волинян
Сьогодні, 10:45
За 22 травня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 505 звернень та здійснили 383 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 112 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 151 особу.
Бригади екстреної медичної допомоги вияили 4 випадки гострого коронарного синдрому та здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 1 з приводу кримінального травматизму.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 112 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 151 особу.
Бригади екстреної медичної допомоги вияили 4 випадки гострого коронарного синдрому та здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 1 з приводу кримінального травматизму.
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