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На площі біля «Променя» відбудеться масштабний благодійний концерт

На площі біля «Променя» відбудеться масштабний благодійний концерт
Цієї суботи, 25 травня, з 12:00 на площі біля «Променя» відбудеться масштабний танцювальний марафон «ЖИТИ І РАДІТИ».

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

У програмі виступи різних колективів та гуртів.

З благодійною метою виступатимуть:

Духовий оркестр ВДУКІМ;
Хореографічний колектив «Грація»;
Громадська організація «Янголята»;
Хореографічний колектив «Apple»;
Гурт «Криші Моря»;
Дитяча театральна студія «Догори дригом»;
Хореографічний колектив «Феєрія»;
ГО «Даун-синдром»;
1-ша музична школа зі скрипкою;
Хореографічний колектив «Астра-денс»;
Хореографічний колектив «Diamond Stars»;
Хореографічний колектив «SK-Dance»;
Хореографічний колектив «Art-dance»;
Хореографічний колектив СНУ;
Хореографічний колектив «Iron City»;
Хор «Покров»;
Балетна школа «Жизель»;
Гурт «Хвиля»;
Ансамбль народної музики «Волиняни»;
Гурт ЛПК;
Гурт «Stylez».

Окрім того, буде багато сольних інструментальних та вокальних виступів.

Масштабний концерт буде спрямований на підтримку онкохворих діток Волинської обласної дитячої лікарні.

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Теги: «Промінь», Луцьк, марафон, благодійність
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