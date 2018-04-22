На площі біля «Променя» відбудеться масштабний благодійний концерт





Про це повідомляє прес-служба розважального центру.



У програмі виступи різних колективів та гуртів.



З благодійною метою виступатимуть:



Духовий оркестр ВДУКІМ;

Хореографічний колектив «Грація»;

Громадська організація «Янголята»;

Хореографічний колектив «Apple»;

Гурт «Криші Моря»;

Дитяча театральна студія «Догори дригом»;

Хореографічний колектив «Феєрія»;

ГО «Даун-синдром»;

1-ша музична школа зі скрипкою;

Хореографічний колектив «Астра-денс»;

Хореографічний колектив «Diamond Stars»;

Хореографічний колектив «SK-Dance»;

Хореографічний колектив «Art-dance»;

Хореографічний колектив СНУ;

Хореографічний колектив «Iron City»;

Хор «Покров»;

Балетна школа «Жизель»;

Гурт «Хвиля»;

Ансамбль народної музики «Волиняни»;

Гурт ЛПК;

Гурт «Stylez».



Окрім того, буде багато сольних інструментальних та вокальних виступів.



Масштабний концерт буде спрямований на підтримку онкохворих діток Волинської обласної дитячої лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї суботи, 25 травня, з 12:00 на площі біля «Променя» відбудеться масштабний танцювальний марафон «ЖИТИ І РАДІТИ».Про це повідомляє прес-служба розважального центру.У програмі виступи різних колективів та гуртів.З благодійною метою виступатимуть:Духовий оркестр ВДУКІМ;Хореографічний колектив «Грація»;Громадська організація «Янголята»;Хореографічний колектив «Apple»;Гурт «Криші Моря»;Дитяча театральна студія «Догори дригом»;Хореографічний колектив «Феєрія»;ГО «Даун-синдром»;1-ша музична школа зі скрипкою;Хореографічний колектив «Астра-денс»;Хореографічний колектив «Diamond Stars»;Хореографічний колектив «SK-Dance»;Хореографічний колектив «Art-dance»;Хореографічний колектив СНУ;Хореографічний колектив «Iron City»;Хор «Покров»;Балетна школа «Жизель»;Гурт «Хвиля»;Ансамбль народної музики «Волиняни»;Гурт ЛПК;Гурт «Stylez».Окрім того, буде багато сольних інструментальних та вокальних виступів.Масштабний концерт буде спрямований на підтримку онкохворих діток Волинської обласної дитячої лікарні.

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