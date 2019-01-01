У Луцькому районі жінка на Lexus скоїла смертельну аварію. ФОТО

У селі Чаруків Луцького району автомобіль Lexus на смерть збив велосипедиста.Трагедія трапилась у четвер, 23 травня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 13 годині.Поліцейські попередньо встановили, що 34-річна жителька міста Львова перебуваючи за кермом автомобіля допустила наїзд на велосипедиста, 55-річного жителя району, котрий переїжджав дорогу у невстановленому місці.Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували у міську клінічну лікарню де від отриманих травм він помер.Слідчі Луцького районного відділення поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проводиться досудове розслідування.